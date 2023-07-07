Польша начала переброску военных и техники к границе с Белоруссией

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 99,82 (-0,9) Инвестиции, 07 июл, 16:34 Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 91,69 (-0,88) Инвестиции, 07 июл, 16:34
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 00:10
Аскет-миллиардер. Как бывший хиппи стал самым богатым японцем Pro, 00:00
«Привыкнет к реалиям футбола». Что говорят о новом менеджере «Спартака» Спорт, 00:00
США заявили о блокировке активов «российских олигархов» на $500 млн Политика, 07 июл, 23:57
Умер режиссер передачи «Куклы» Григорий Любомиров Общество, 07 июл, 23:48
Один человек пострадал при ударе молнии в Коломне Общество, 07 июл, 23:41
Как делают белый шоколад и почему он дорогой РБК и КФ «Победа», 07 июл, 23:29
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Волге обнаружили пятно нефтепродуктов площадью 60 тыс. кв. м Общество, 07 июл, 23:24
Украина обещала США использовать кассетные боеприпасы «с осторожностью» Политика, 07 июл, 23:13
Белый дом исключил вступление Украины в НАТО после саммита в Вильнюсе Политика, 07 июл, 23:10
Польша начала переброску военных и техники к границе с Белоруссией Политика, 07 июл, 22:48
Истории развития популярных пабликов РБК и ВКонтакте, 07 июл, 22:46
В Коломне молния ударила по спасающимся от грозы людям. Видео Общество, 07 июл, 22:39
В Ульяновске неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге Общество, 07 июл, 22:06
Политика ,  
0 

Польша начала переброску военных и техники к границе с Белоруссией

Польша отправит к границе с Белоруссией тысячу военных и 200 единиц техники
Польша продолжает укреплять свою восточную границу на фоне возможного «переезда» в Белоруссию ЧВК «Вагнер». Страна отправит туда тысячу солдат и 200 единиц техники
Фото: Paulius Peleckis / Getty Images
Фото: Paulius Peleckis / Getty Images

Польша решила усилить военное присутствие на востоке страны (граница с Белоруссией и Россией), сообщает Polsatnews со ссылкой на пресс-службу Генерального командования страны.

«Мы укрепляем свое присутствие в Восточной Польше. 1 тыс. солдат и почти 200 единиц техники из 12-й и 17-й механизированных бригад переместятся на восток Польши», — сказано в сообщении.

Войска направятся в Подляшье — регион у белорусской границы. Переброска намечена на 8 июля, поэтому польских водителей предупредили о движении военных колонн по дорогам страны в этот день.

Это уже второе за июль усиление польско-белорусской границы со стороны Варшавы. В начале месяца МВД страны решило направить туда 500 полицейских «в связи с напряженной ситуацией». Он уточнял, что эта группа присоединится к 5 тыс. сотрудников пограничной охраны и 2 тыс. военных, обеспечивающих безопасность этой границы Польши.

Польша начала укреплять свои восточные границы в связи с тем, что в Белоруссию могут передислоцироваться силы ЧВК «Вагнер». Президент страны Анджей Дуда указывал, что это «негативный сигнал» для Варшавы. Белорусское Минобороны отмечало, что предложило для вагнеровцев несколько бывших военных городков и палаточный лагерь, но пока вопрос не решен окончательно.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что страна не собирается ни на кого нападать, но в случае агрессии в ее адрес на защиту встанут и регулярная армия, и ЧВК «Вагнер», если они будут в республике.

Читайте на РБК Pro
Чем производитель убивает свою фирменную розницу и как это исправить
40 лет медитаций и никакого сахара: секреты здоровья Клинта Иствуда
SAP ушел, а карьера осталась: как переучить разработчиков на «1С»
Как политические риски влияют на инвестиции россиян

Варшава также выражала беспокойство в связи с тем, что Минск получит от Москвы ядерное оружие. В Белоруссии разместят тактические ядерные боеприпасы, президент Владимир Путин говорил, что строительство сооружений для их размещения завершат в начале июля.

Варшава на фоне этих событий заявила о желании присоединиться к ядерной программе НАТО Nuclear Sharing (позволяет размещать ядерное оружие в странах альянса, которые им не обладают; сейчас среди членов блока оно есть у США, Британии и Франции) для укрепления безопасности страны.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Польша Белоруссия военные
Материалы по теме
Премьер Польши объяснил необходимость размещения в стране ядерного оружия
Политика
Госдеп одобрил возможную продажу Польше систем ПВО и ПРО на $15 млрд
Политика
Польша назвала негативным сигналом «переезд» ЧВК «Вагнер» в Белоруссию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter