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Президент Литвы призвал создать постоянные базы НАТО у границ России

Президент Литвы призвал НАТО к созданию постоянных военных баз у границ России
НАТО следует отказаться от положений основополагающего акта с Россией, согласно которому блок не размещает на постоянной основе боевые силы вблизи ее границ, считает Науседа
Гитанас Науседа
Гитанас Науседа (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

НАТО следует отказаться от ограничений в размещении военных баз в странах на восточном фланге альянса, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью The Times. Страна в этом году принимает саммит альянса.

«Поскольку Россия предпринимает активные шаги по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии — и у нас есть все доказательства того, что это происходит, — мы должны, наконец, объявить этот основополагающий акт Россия — НАТО мертвым», — сказал он.

В акте, который был подписан в 1997 году, говорится: «НАТО подтверждает, что в нынешних и обозримых условиях безопасности альянс будет осуществлять свою коллективную оборону и другие задачи через обеспечение необходимых совместимости, интеграции и потенциала усиления, а не путем дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил». Кроме того, в документе сказано, что блок и страна не рассматривают друг как друга как противников.

Науседа призвал западные страны быть сильными, поскольку это «лучшее средство сдерживания» — нельзя показывать свой страх перед президентом Владимиром Путиным, иначе он получит «сигналы о уязвимости» Запада.

НАТО уже занялся укреплением своего восточного фланга: в прошлом году, после начала российской спецоперации, альянс отправил боевые группы в Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию в дополнение к уже находившимся в странах Балтии и Польше. Как отмечает Times, эти подразделения размещены на ротационной основе из-за акта Россия — НАТО.

Кремль, комментируя планы усиления альянса на востоке, отмечал, что блок создал в этом районе «мощный кулак». «НАТО как была создана и задумана как инструмент конфронтации, она так и выполняет эти функции. Никаких других функций НАТО выполнять не может просто по своей сути», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В связи с этим Путин дал поручение усилить западный фланг, сообщал он.

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