Польша занялась укреплением границ после событий с ЧВК «Вагнер»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 91,49 (-0,45) Инвестиции, 23 июн, 16:07 Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 84,08 (+0,47) Инвестиции, 23 июн, 16:07
«Это время русских». Как российские вратари стали лучшими в НХЛ Спорт, 00:02
Супермаркеты США столкнулись с угрозами о бомбах и требованиями биткоинов Общество, 00:02
Эксперты назвали стоимость самого дешевого жилья в Москве в июне Недвижимость, 00:02
Как накопить на отпуск, подушку безопасности и безбедное будущее РБК и банк Ренессанс, 25 июн, 23:59
Один человек погиб при сходе с рельсов вагона американских горок в Швеции Общество, 25 июн, 23:57
WSJ узнала одну из главных тем переговоров во время визита Блинкена в КНР Политика, 25 июн, 23:30
Польша занялась укреплением границ после событий с ЧВК «Вагнер» Политика, 25 июн, 23:10
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Высокие потолки: в каких квартирах можно сделать второй ярус РБК и ПИК, 25 июн, 23:08
Два человека погибли при пожаре в многоэтажном доме в Королеве Общество, 25 июн, 22:51
Чехия сохранит численность персонала посольства на фоне событий с ЧВК Политика, 25 июн, 22:32
Паблик «МЫИDEM»: как превратить свои знания о ночной жизни в бизнес РБК и ВКонтакте, 25 июн, 22:20
В Подмосковье задержали подозреваемого в серийной педофилии Общество, 25 июн, 21:54
ATP вдвое сократила штраф британцам за недопуск россиян на Уимблдон Спорт, 25 июн, 21:53
Перспективы рынка российской разработки РБК и Сфера, 25 июн, 21:36
Дело о мятеже Пригожина ,  
0 

Польша занялась укреплением границ после событий с ЧВК «Вагнер»

Премьер Польши Моравецкий: Польша укрепит границу с Белоруссией из-за планов Пригожина
Москва и Минск могут действовать неожиданно, Варшава анализирует события с ЧВК «Вагнер» накануне и укрепляет границу, заявил польский премьер. Накануне Пригожин согласился выехать в Белоруссию, уголовное дело против него закрыли
Матеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Польша укрепляет свою границу с Белоруссией после решения об отправке основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в эту республику, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий, пишет The Telegraph.

Он также отчитался, что Польша уже укрепила границу с Россией протяженностью 230 км, республика граничит с Калининградской областью. Варшава после действий ЧВК «Вагнер» в России внимательно следит за их перемещениями.

«Мы знаем об этих угрозах и реагируем на них, упреждая нападения. <...>[Александр] Лукашенко и [Владимир] Путин могут действовать очень необычным образом. Эти события все еще предмет изучения и анализа, которые проводятся нами и союзниками по НАТО», — сказал Моравецкий.

Глава польского Минобороны Мариуш Блащак подчеркнул, что армия будет защищать «каждый клочок польской земли», правительство намеренно укрепляет восточные границы, формирует новые подразделения.

Планами Пригожина переместиться в Белоруссию выразил обеспокоенность и литовский президент Гитанас Науседа. Он рассказал в Twitter, что ситуацию обсудили на государственном совете обороны и подчеркнул: «Контроль границ НАТО и оборона его восточного фланга важнее всего!». Он также добавил, что если Пригожин или часть ЧВК «Вагнер» окажутся в Белоруссии «с непонятными планами и непонятными намерениями», то Вильнюсу придется еще больше усилить безопасность границы.

Границу с Россией усилила Эстония, но власти на данный момент не видят прямой угрозы, говорила накануне эстонский премьер Кая Каллас. Она попросила эстонцев отложить поездку в любой регион России. По ее словам, сейчас власти внимательно следят за развитием ситуации в России и обмениваются данными с союзниками.

Читайте на РБК Pro
13 вредных советов: следуйте им — тогда бизнес умрет быстро и болезненно
Сотрудник уехал из страны. Как продолжить платить ему по закону
Инфляция всерьез и надолго: смогут ли центробанки сдержать рост цен
Здоровое старение: три простых совета

Накануне, 24 июня, белорусский президент Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, по результатам которых они согласовали его выезд в эту республику и прекращение уголовного дела против бизнесмена в России. Как пояснили в Кремле, политик сам предложил стать переговорщиком, так как лично знаком с Пригожиным около 20 лет.

За день до этого Пригожин обвинил «военное руководство» в ракетном ударе по позициям ЧВК «Вагнер», на следующее утро он заявил о блокировании Ростова-на-Дону и контроле над военными объектами города. Пригожин выразил желание «получить» министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова, дойдя до Москвы.

Минобороны отвергало обвинения бизнесмена и называло его действия провокацией. ФСБ призвала бойцов ЧВК не исполнять «преступные приказы» и задержать Пригожина, против бизнесмена завели дело по статье об организации мятежа (ст. 279 УК).

Путин в дневном телеобращении назвал действия Пригожина «ударом в спину». «Это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте», — сказал он. Путин тогда заявил: «Те, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, — предали Россию. И ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор — прекратить участие в преступных действиях».
 

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Польша Белоруссия ЧВК Вагнер
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
Материалы по теме
Минцифры посоветовало дать СМИ выходной после «напряженной» субботы
Общество
США не стали раскрывать планы Пригожина из-за возможной реакции Москвы
Политика
WP сообщила, что США знали о подготовке мятежа Пригожиным с середины июня
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter