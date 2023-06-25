Польша занялась укреплением границ после событий с ЧВК «Вагнер»

Москва и Минск могут действовать неожиданно, Варшава анализирует события с ЧВК «Вагнер» накануне и укрепляет границу, заявил польский премьер. Накануне Пригожин согласился выехать в Белоруссию, уголовное дело против него закрыли

Матеуш Моравецкий (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Польша укрепляет свою границу с Белоруссией после решения об отправке основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в эту республику, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий, пишет The Telegraph.

Он также отчитался, что Польша уже укрепила границу с Россией протяженностью 230 км, республика граничит с Калининградской областью. Варшава после действий ЧВК «Вагнер» в России внимательно следит за их перемещениями.

«Мы знаем об этих угрозах и реагируем на них, упреждая нападения. <...>[Александр] Лукашенко и [Владимир] Путин могут действовать очень необычным образом. Эти события все еще предмет изучения и анализа, которые проводятся нами и союзниками по НАТО», — сказал Моравецкий.

Глава польского Минобороны Мариуш Блащак подчеркнул, что армия будет защищать «каждый клочок польской земли», правительство намеренно укрепляет восточные границы, формирует новые подразделения.

Планами Пригожина переместиться в Белоруссию выразил обеспокоенность и литовский президент Гитанас Науседа. Он рассказал в Twitter, что ситуацию обсудили на государственном совете обороны и подчеркнул: «Контроль границ НАТО и оборона его восточного фланга важнее всего!». Он также добавил, что если Пригожин или часть ЧВК «Вагнер» окажутся в Белоруссии «с непонятными планами и непонятными намерениями», то Вильнюсу придется еще больше усилить безопасность границы.

Границу с Россией усилила Эстония, но власти на данный момент не видят прямой угрозы, говорила накануне эстонский премьер Кая Каллас. Она попросила эстонцев отложить поездку в любой регион России. По ее словам, сейчас власти внимательно следят за развитием ситуации в России и обмениваются данными с союзниками.

Накануне, 24 июня, белорусский президент Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, по результатам которых они согласовали его выезд в эту республику и прекращение уголовного дела против бизнесмена в России. Как пояснили в Кремле, политик сам предложил стать переговорщиком, так как лично знаком с Пригожиным около 20 лет.

За день до этого Пригожин обвинил «военное руководство» в ракетном ударе по позициям ЧВК «Вагнер», на следующее утро он заявил о блокировании Ростова-на-Дону и контроле над военными объектами города. Пригожин выразил желание «получить» министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова, дойдя до Москвы.



Минобороны отвергало обвинения бизнесмена и называло его действия провокацией. ФСБ призвала бойцов ЧВК не исполнять «преступные приказы» и задержать Пригожина, против бизнесмена завели дело по статье об организации мятежа (ст. 279 УК).



Путин в дневном телеобращении назвал действия Пригожина «ударом в спину». «Это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте», — сказал он. Путин тогда заявил: «Те, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, — предали Россию. И ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор — прекратить участие в преступных действиях».

