В США объяснили отказ принять Украину в НАТО нежеланием войны с Россией

Салливан: НАТО не может принять Украину сейчас из-за угрозы войны с Россией

Владимир Зеленский (Фото: Paul Ellis / Getty Images)

НАТО следует быть гибким в отношении Украины: ее присоединение к альянсу сейчас означало бы начало войны блока с Россией. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.

«Мы будем работать с Украиной на пути в НАТО. Но сегодня мы не готовы пригласить Украину», — сказал он.

Салливан добавил, что в Вашингтоне понимают желание Киева как можно скорее присоединиться к блоку, но ситуация в зоне конфликта «динамичная». «НАТО должно сохранять гибкость, тесно сотрудничая с Украиной и придерживаясь своего пути, чтобы определить, когда в будущем понадобится принять ее», — отметил он.

Старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по Европе Аманда Слоут заявила, что для вступления Украины в альянс ей предстоит «провести ряд реформ», касающихся демократии и сектора безопасности. «Президент [Джо Байден] ясно дал понять, что мы думаем, что Украина сможет добиться нужных результатов. Однако они все равно будут требованием для присоединения Украины [к НАТО]», — подчеркнула Слоут.

Сам Зеленский говорил, что страна не сможет вступить в НАТО, «пока идет война». Он заявил, что украинские власти оценивают результаты саммита как «очень хорошие», но если бы Киев пригласили в НАТО, «то они были бы идеальными». Президент добавил, что Украине хотелось бы быстрее пройти путь вступления в альянс.

Саммит НАТО в Вильнюсе проходит 11–12 июля. Страны — члены альянса в совместном коммюнике от 11 июля подтвердили намерение упростить процедуру вступления Украины в НАТО. Для страны отменят первый этап процесса вступления в блок, и ее не будут обязывать выполнять план действий по подготовке к членству.