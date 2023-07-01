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Медведев написал о ядерном оружии, маразматиках и безумцах

Медведев: просьба Польши о размещении ядерного оружия грозит лишь одним — его применением
Так замглавы Совбеза прокомментировал желание Варшавы принять участие в программе НАТО по ядерному сдерживанию Nuclear Sharing
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Просьба Польши о размещении на своей территории ядерного оружия грозит лишь одним — его применением, заявил ТАСС заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев,

Так он прокомментировал желание Варшавы принять участие в программе НАТО по ядерному сдерживанию Nuclear Sharing.

«С учетом того, что в польском руководстве сегодня собраны только патентованные дегенераты, просьба о размещении в Польше ядерного оружия грозит только одним. Такое оружие будет применено. Наконец-то, к радости всех безумцев (даже при понимании того, что окончательное решение будут принимать маразматики за океаном)», — написал Медведев в телеграм-канале.

При этом замглавы Совбеза увидел в этом «положительную сторону»: по его словам, «исчезнут все дуды, моравецкие, качиньские». «Ну и другие исчезнут, увы», — заключил он.

30 июня польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не хочет «сидеть сложа руки», пока Москва размещает в Белоруссии тактическое ядерное оружие, и намерена присоединиться к программе НАТО.

Nuclear Sharing — договоренности в рамках НАТО, которые предусматривают совместную работу стран — членов альянса по ядерному потенциалу, чтобы гарантировать безопасность всех участников военного блока.

Совместная ядерная миссия может начаться только после того, как группа ядерного планирования НАТО даст политическое одобрение и будут получены разрешения президента США и премьер-министра Великобритании.

Соглашение Nuclear Sharing нацелено на реализацию ядерного сдерживания Североатлантическим альянсом и связанных с ним политических обязанностей и решений.

Среди стран — членов НАТО только три государства официально обладают ядерным оружием: США, Великобритания и Франция.

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В марте президент России Владимир Путин заявлял, что Москва намерена разместить на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие, о чем он уже договорился со своим коллегой Александром Лукашенко. Однако Минск не получит контроль над ядерными зарядами, говорил российский лидер. Поводом Путин назвал заявление Великобритании о планах отправить на Украину снаряды с обедненным ураном. Западные страны назвали решение России безответственным. По словам Лукашенко, пока ядерное оружие будет в Белоруссии, его не придется применять. «И чем больше мы живем, тем больше убеждаемся, что оно должно лежать у нас, в Беларуси, в надежном месте. И я уверен, что нам никогда не придется его применять, пока оно у нас, и никогда на нашу землю не ступит нога врага», — утверждает он.

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Елена Чернышова
Дмитрий Медведев ядерное оружие Польша
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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