Польша назвала негативным сигналом «переезд» ЧВК «Вагнер» в Белоруссию

Вопрос об ответе на «переезд» ЧВК «Вагнер» в Белоруссии Польша намерена поставить перед союзниками по НАТО. Альянс должен действовать более оперативно, сказал польский президент Анджей Дуда

Анджей Дуда (Фото: Leon Neal / Getty Images)

«Де-факто переезд» ЧВК «Вагнер» и основателя компании Евгения Пригожина в Белоруссию является негативным сигналом для Польши, заявил президент страны Анджей Дуда.

«Это очень негативные сигналы для нас, которые мы хотим представить нашим союзникам», — сказал он (цитата по Polsat).

Такой комментарий Дуда дал журналистам перед вылетом в Гаагу, где, как он сообщил, будут проведены консультации в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе (запланирован на 11–12 июля).

На встрече в Нидерландах, сообщил Дуда, Варшава изложит наиболее важные для польской стороны темы, в том числе об укреплении безопасности Польши и балтийских стран.

Ответ НАТО, по словам польского президента, должен быть более быстрым. «Оборонительные планы должны быть более эффективными, более быстрое реагирование, более быстрое изменение расстановки батальонных групп, дислоцированных в нашей части Европы. Это те цели, которых мы хотим достичь», — отметил Дуда.

Президент Владимир Путин, назвавший действия ЧВК «Вагнер» на юге России 24 июня «вооруженным мятежом», после урегулирования ситуации предложил бойцам частной военной компании несколько вариантов. Один из них предусматривает их отъезд в Белоруссию. Туда уже уехал основатель ЧВК Евгений Пригожин, подтверждал белорусский президент Александр Лукашенко.

Командиры ЧВК «Вагнер» смогут поделиться с белорусскими военными своим опытом, говорил Лукашенко. В то же время, по его словам, в стране не будут открывать пункты набора в частную военную компанию, а ее бойцов не допустят к охране российского ядерного вооружения, размещенного в Белоруссии по решению Путина.

Лукашенко участвовал в переговорах с Пригожиным, который 23 июня обвинил «военное руководство» в ударе по лагерю ЧВК «Вагнер» (Минобороны это опровергало и называло провокацией), а на следующий день объявил о блокировке Ростова-на-Дону и планах идти на Москву. При посредничестве Лукашенко бизнесмен развернул свои силы и объявил об их отходе в тыловые лагеря. В Кремле пообещали, что дело против Пригожина о вооруженном мятеже (ст. 279 УК РФ) будет прекращено, через несколько дней ФСБ это сделала.