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Дело о мятеже Пригожина ,  
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Польша направит на границу с Белоруссией 500 полицейских

Глава МВД Польши поручил усилить позиции на границе с Белоруссией 500 полицейскими
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Польша решила усилить свои позиции на границе с Белоруссией группой из 500 полицейских, сообщил министр внутренних дел страны Мариуш Каминский в Twitter.

«В связи с напряженной ситуацией на границе с Белоруссией я принял решение об усилении наших сил группой из 500 офицеров польской полиции
из отдела по профилактике правонарушений и контртеррористических подразделений», — написал Каминский.

По его словам, эта группа присоединится к 5 тыс. сотрудников пограничной охраны и 2 тыс. военных, обеспечивающих безопасность этой границы Польши.

Власти Польши решили укреплять свою границу с Белоруссией после того, как в республику перебрался основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Польский президент Анджей Дуда называл «переезд» бойцов «Вагнера» и Пригожина в соседнюю страну негативным сигналом для Варшавы.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» обвинил российское Минобороны в ракетном ударе по позициям его подразделений, на следующее утро он заявил о блокировании Ростова-на-Дону и планах «идти на Москву».

Минобороны отвергло обвинения бизнесмена и назвало его действия провокацией. Против бизнесмена завели дело по статье об организации мятежа (ст. 279 УК).

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Вечером в тот же день белорусский президент Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, по результатам которых они согласовали его выезд в республику. Позже белорусский лидер уточнил, что бойцам ЧВК «Вагнер» предложили одну из заброшенных частей в стране. «Если они захотят (я так понимаю, они смотрят отдельные территории), мы их разместим. Ставьте палатки, пожалуйста. Но пока они находятся в Луганске в своих лагерях», — пояснил Лукашенко.

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