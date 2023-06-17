Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 91,63 (+0,67) Инвестиции, 16 июн, 16:42 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 83,65 (-0,31) Инвестиции, 16 июн, 16:42
Последний шанс Модрича. Главные интриги финала Лиги наций Спорт, 00:00
В Кремле заявили о «фактически войне» между Москвой и Западом Политика, 17 июн, 23:54
Посол Украины отверг причастность Киева к взрыву на «Северных потоках» Политика, 17 июн, 23:30
Глава АвтоВАЗ назвал среднюю цену кроссовера Lada X-Cross 5 Бизнес, 17 июн, 22:59
Песков заявил, что одна из задач военной операции «во многом выполнена» Политика, 17 июн, 22:58
При обстреле запорожского села ВСУ погибли два человека Политика, 17 июн, 22:47
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 17 июн, 22:42
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Умер актер из сериалов «След» и «Кухня» Дмитрий Сапронов Общество, 17 июн, 22:27
Журналисты раскрыли содержание договора с Киевом, который показал Путин Политика, 17 июн, 22:22
В Кремле заявили об интересе Путина к плану африканских стран по Украине Политика, 17 июн, 22:09
Рогов сообщил об усилении боев на Ореховском направлении Политика, 17 июн, 22:09
В Кремле заявили о планах добиваться целей спецоперации Политика, 17 июн, 21:47
Тайсон Фьюри получил предложение провести поединок с лучшим бойцом UFC Спорт, 17 июн, 21:44
Почему в Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 60% РБК и ДПиООС, 17 июн, 21:43
Политика ,  
0 

В Кремле заявили о «фактически войне» между Москвой и Западом

Песков: сейчас идет уже «фактически война между Москвой и коллективным Западом»

Россия начинала военную операцию против «киевского режима», а сейчас она идет уже как «фактически война между Москвой и коллективным Западом», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью RT Arabiс.

«Действительно, специальная военная операция начиналась против Украины, против киевского режима с тем, чтобы обеспечить безопасность людей Донбасса. <...> Сейчас она уже продолжается как фактически война между Москвой и коллективным Западом», — сказал Песков.

Он также отметил, что вмешательство НАТО осложняет конфликт на Украине, но Москве все равно добьется своих целей в ходе военной операции.

Представитель Кремля повторил тезис президента о том, что «Россия не развязывала войну с Украиной, а пытается ее закончить».

Материал дополняется
 

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter