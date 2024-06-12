FT узнала о планах США ужесточить указ о вторичных санкциях из-за России
Ожидается, что на этой неделе Минфин США расширит программу вторичных санкций, которые применяются за связи компаний с российскими лицами, попавшими под ограничения, пишет Financial Times.
По данным газеты, декабрьский указ о вторичных санкциях охватывал около 1200 российских подсанкционных организаций, за связи с которыми грозили рестрикции. Вашингтон собирается увеличить этот список до более чем 4,5 тыс. — в него войдут и организации, санкции против которых вводились не в связи с военной операцией на Украине, сообщает FT.
Москва считает вводимые санкции нелегитимными.
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