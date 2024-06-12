 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Война санкций ,  
0 

Bloomberg узнал, как США планируют ограничить поставки чипов в Россию

Bloomberg: новые санкции США затронут ввозимые в Россию из третьих стран чипы
Сюжет
Война санкций
США уже в среду могут объявить об ужесточении антироссийских санкций, выяснил Bloomberg. Новые меры будут направлены на третьи страны, поставляющие в Россию полупроводниковые чипы. Москва считает санкции незаконными
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В рамках нового пакета антироссийских санкций США хотят запретить поставку в Россию полупроводниковых чипов, которые производятся за пределами Соединенных Штатов, но при помощи американских технологий или оборудования, рассказали источники Bloomberg.

По их данным, о новых ограничительных мерах будет объявлено в среду. Вашингтон планирует внести в черный список в том числе восемь базирующихся в Гонконге компаний, которые якобы поставляют чипы в Россию. Только в прошлом году, по данным агентства, Россия импортировала передовых чипов на сумму более $1 млрд.

Помимо этого, США расширят категории запрещенных товаров и санкции, уже наложенные на используемое в России корпоративное программное обеспечение. Собеседники агентства полагают, что на практике это приведет к тому, что оно «перестанет обновляться».

Как уточнил Bloomberg один из источников, осведомленных с планами американских властей, одно из самых больших изменений в расширенных санкциях будет касаться новых требований к экспортным лицензиям для производителей или продавцов чипов, сотрудничающих с российскими компаниями. Большинство реселлеров такой продукции, по словам источника, базируются в Китае.

FT узнала о запрете китайским госструктурам использовать чипы Intel и AMD
Политика
Фото:David Zorrakino / EPA / ТАСС

После начала российской военной операции на Украине США ввели против Москвы санкции, в том числе запретив экспорт в страну товаров двойного назначения — микроэлектроники и полупроводников. Китай после начала конфликта на Украине не стал вводить санкции против России, напротив, нарастив товарооборот до рекордных значений.

На этом фоне США стали усиливать санкционное давление и на Пекин. В октябре 2022 года Минторг США ввел новые правила, ограничивающие поставки полупроводников и оборудования для их производства в Китай, чтобы не позволить стране использовать американские технологии для разработки оружия. После этого ведущие компании, занимающиеся поставками оборудования для производства чипов, приостановили продажи и обслуживание китайских производителей. Китай в ответ ограничил экспорт галлия и германия, необходимых для производства чипов и полупроводников.

Российские и китайские власти критикуют западные санкции и называют их незаконными. В Кремле заявляли, что санкционное давление не повлияет на цели российской спецоперации на Украине.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
микрочипы чипы санкции США Россия Гонконг

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Bloomberg узнал, что из ЕС могут отключить станки для чипов на Тайване
Технологии и медиа
Reuters узнал, что США предупредили КНР об ужесточениях по экспорту чипов
Политика
Китай ограничил закупки у американского производителя чипов Micron
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 95,74 (+0,1) Инвестиции, 11 июн, 16:47 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 89,02 (+0,03) Инвестиции, 11 июн, 16:47
Опру Уинфри госпитализировали с желудочным гриппом Общество, 06:11
Bloomberg узнал, как США планируют ограничить поставки чипов в Россию Политика, 05:56
В Одессе прозвучал взрыв Политика, 05:33
Reuters узнал, что ХАМАС отклонил план перемирия Байдена Политика, 05:20
Адвокат назвал условие прекращения дела генерала Попова Политика, 05:17
Норвегия выделит €240 млн на закупку средств ПВО для Киева Политика, 04:46
Второго фигуранта дела генерала Попова обвинили в мошенничестве Общество, 04:42
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд в Москве заочно арестовал снайпершу из Грузии за службу в ВСУ Политика, 04:18
В Киеве прогремели взрывы Политика, 04:11
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу Политика, 03:43
Развожаев предупредил об осколках после отражения атаки на Севастополь Политика, 03:39
NYT узнала, что США одобрили передачу Киеву батареи ЗРК Patriot Политика, 03:37
Умерла французская певица Франсуаза Арди Общество, 03:14
В Севастополе сработала ПВО Политика, 02:57