Bloomberg узнал, как США планируют ограничить поставки чипов в Россию

США уже в среду могут объявить об ужесточении антироссийских санкций, выяснил Bloomberg. Новые меры будут направлены на третьи страны, поставляющие в Россию полупроводниковые чипы. Москва считает санкции незаконными

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В рамках нового пакета антироссийских санкций США хотят запретить поставку в Россию полупроводниковых чипов, которые производятся за пределами Соединенных Штатов, но при помощи американских технологий или оборудования, рассказали источники Bloomberg.

По их данным, о новых ограничительных мерах будет объявлено в среду. Вашингтон планирует внести в черный список в том числе восемь базирующихся в Гонконге компаний, которые якобы поставляют чипы в Россию. Только в прошлом году, по данным агентства, Россия импортировала передовых чипов на сумму более $1 млрд.

Помимо этого, США расширят категории запрещенных товаров и санкции, уже наложенные на используемое в России корпоративное программное обеспечение. Собеседники агентства полагают, что на практике это приведет к тому, что оно «перестанет обновляться».

Как уточнил Bloomberg один из источников, осведомленных с планами американских властей, одно из самых больших изменений в расширенных санкциях будет касаться новых требований к экспортным лицензиям для производителей или продавцов чипов, сотрудничающих с российскими компаниями. Большинство реселлеров такой продукции, по словам источника, базируются в Китае.

После начала российской военной операции на Украине США ввели против Москвы санкции, в том числе запретив экспорт в страну товаров двойного назначения — микроэлектроники и полупроводников. Китай после начала конфликта на Украине не стал вводить санкции против России, напротив, нарастив товарооборот до рекордных значений.

На этом фоне США стали усиливать санкционное давление и на Пекин. В октябре 2022 года Минторг США ввел новые правила, ограничивающие поставки полупроводников и оборудования для их производства в Китай, чтобы не позволить стране использовать американские технологии для разработки оружия. После этого ведущие компании, занимающиеся поставками оборудования для производства чипов, приостановили продажи и обслуживание китайских производителей. Китай в ответ ограничил экспорт галлия и германия, необходимых для производства чипов и полупроводников.

Российские и китайские власти критикуют западные санкции и называют их незаконными. В Кремле заявляли, что санкционное давление не повлияет на цели российской спецоперации на Украине.