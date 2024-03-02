Турецкий экспорт в Россию упал на фоне указа США о вторичных санкциях
Объем российско-турецкой торговли сократился с февраля 2023 года по февраль 2024-го, следует из статистики, опубликованной Минторговли Турции, обратил внимание Reuters.
Экспорт из Турции в Россию за год сократился на 33% — с $1,1 млрд до $670 млн. Импорт из России и Турцию снизился за год на 36,65% — с $2 млрд до $1,3 млрд.
По словам источников агентства, тенденция связана с декабрьским указом президента США Джо Байдена, который разрешил вводить санкции против зарубежных банков, помогающих проводить сделки подсанкционным лицам из России или содействующим поставкам определенных материалов и оборудования российскому военно-промышленному комплексу.
Указ Байдена сделал организации более осторожными из страха потерять доступ к доллару, на который приходится почти половина мировых финансовых транзакций. «Начиная с генеральных директоров, они начали просить нас о встрече, чтобы спросить: «Что мы можем сделать, чтобы сохранить доступ к доллару?», — рассказывал заместитель министра финансов США Уолли Адеймо. В конечном счете, по его словам, компании и банки могут вести какой-то бизнес с Россией, но он «меркнет по сравнению с объемом дел, который они ведут с Соединенными Штатами, или бизнесом, который они ведут в долларах».
Собеседники Reuters отметили, что указ охладил торговлю между двумя странами, нарушив или замедлив платежи как за импортируемую из России нефть, так и за экспорт из Турции. Россия — крупнейший экспортер сырой нефти и дизельного топлива в Турцию. Проблемы с платежами, с которыми столкнулась Турция, уже нарушили поставки российской нефти в Индию и осложнили поставки в Китай и ОАЭ, отмечают нефтетрейдеры.
«Осуществлять некоторые платежи за энергоносители в Россию стало сложно, особенно после новых санкций (их угрозы. — РБК) в конце декабря. Некоторые платежи были сорваны», — сообщил турецкий источник агентства.
Проблемы связаны с тем, что турецкие банки пересматривают процессы и ужесточают требования к российским клиентам, пояснили два источника агентства. Еще двое из них отметили: поставки сырой нефти в Турцию не нарушены, задержан только небольшой объем грузов.
Российские экспортеры нефти не получали платежи из Турции в течение двух-трех недель, рассказал Reuters источник в российской нефтекомпании в конце февраля. Собеседник в турецкой нефтеотрасли отметил, что ключевое внимание уделяется не импорту нефти, но это вызывает беспокойство, «проблема может возникнуть в любой момент».
Власти Турции критиковали начало Россией военной операции на Украине и призывали прекратить ее, но отмечали также, что выступают против международных санкций. Анкара при этом обещала не допустить нарушения ограничительных мер против Москвы.
Российские власти называют санкции неэффективными и требуют отменить. Президент Владимир Путин предупреждал, что они останутся надолго. Кремль сообщал о диалоге с Турцией по поводу проблем, которые испытывают российские компании с платежами.
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