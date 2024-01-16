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Война санкций ,  
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Госбанки Китая ужесточат ограничения для России из-за указа США

Bloomberg: госбанки Китая ужесточат ограничения для России из-за указа США
Сюжет
Война санкций
В конце 2023 года Байден утвердил указ, по которому иностранные банки могут попасть под ограничения за помощь со сделками подсанкционным лицам и поставками российскому ВПК. Два китайских госбанка начали проверять российский бизнес
Фото: Global Look Press / Keystone Press
Фото: Global Look Press / Keystone Press

Государственные банки Китая ужесточат ограничения на предоставление финансирования российским клиентам из-за принятого в США указа о вторичных санкциях, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Указ, который в конце декабря подписал президент США Джо Байден, позволяет американскому Минфину вводить меры против иностранных банков, которые помогают проводить сделки подсанкционным лицам из России или содействуют поставкам определенных материалов и оборудования российскому военно-промышленному комплексу.

По данным агентства, по меньшей мере два китайских банка занялись проверкой своего взаимодействия с Россией, уделив особое внимание трансграничным сделкам. Со слов источников, они намерены разорвать связи с клиентами, попавшими в санкционные списки, и прекратят оказывать финансовые услуги российскому военному сектору.

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Белый дом,&nbsp;Вашингтон, США

Кредиторы усиливают комплексные проверки клиентов, в частности, изучают, зарегистрированы ли их предприятия и конечные бенефициары в России, пишет Bloomberg. Проверки затронут и иностранцев, которые ведут бизнес в России или поставляют в нее критически важные товары через третьи страны.

Соединенные Штаты относят к подсанкционным отраслям технологический, оборонный, строительный, аэрокосмический и производственный. В список товаров, помощь с доставкой которых запрещена, вошли некоторые станки, полупроводниковые и смазочные материалы, тестовое оборудование для микроэлектроники, некоторые оптические системы и т.д. Согласно указу Байдена, банкам-нарушителям могут грозить либо полные блокирующие санкции (добавление в список SDN), либо  ограничения на корреспондентские счета в американских банках.

Некоторые китайские банки еще в феврале 2022 года, после начала военных действий на Украине, начали вводить ограничения в отношении российских клиентов. Летом 2023-го российские финансовые организации столкнулись с запретом проводить переводы, в частности в юанях, в Европу и США через Bank of China.

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Россия считает санкции незаконными. Китай, хотя и не присоединился к санкционным мерам против Москвы, обещал, что не будет их намеренно обходить. В то же время страна расширяет торговлю с Москвой в сферах, не затронутых ограничениями: по данным китайского таможенного управления, в 2023 году торговый оборот между двумя странами увеличился на 26,3%, до рекордных $240,11 млрд.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Китай зарубежные банки Минфин США санкции Джо Байден
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