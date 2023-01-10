Аналитики Vortexa: Индия в декабре импортировала почти на 25% больше нефти из России

На фоне эмбарго импорт нефти из России в Индию вырос почти на 25%

Россия третий месяц подряд становится крупнейшим поставщиком нефти в Индию: по сравнению с ноябрем поставки выросли на 24%, подсчитали аналитики Vortexa. Рост импорта происходит на фоне введения потолка цен на российскую нефть

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В декабре Россия поставила Индии на четверть больше нефти, чем месяцем ранее, и установила новый рекорд. Об этом со ссылкой на данные специализированной аналитической компании Vortexa сообщает индийская ежедневная газета The Telegraph India.

По данным Vortexa, импорт сырой нефти из России в декабре был на 24% выше, чем в ноябре, при этом основными ее покупателями выступали частные нефтеперерабатывающие заводы.

Кроме того, в декабре Россия третий месяц подряд была крупнейшим экспортером нефти в Индию, поставив 1,17 млн барр. в сутки сырья, указывают аналитики Vortexa.

По данным аналитической компании, в декабре 2021 года Индия импортировала из России всего 36,2 тыс. барр. в сутки сырой нефти по сравнению с 1,05 млн из Ирака и 952 тыс. из Саудовской Аравии.

Потолок цен на нефть вошел в утвержденный в начале октября восьмой пакет антироссийских санкций. 3 декабря страны Евросоюза согласовали его размер на уровне $60 за баррель. Лимит цен на сырую нефть вступил в силу 5 декабря, а 5 февраля 2023 года начнет действовать для нефтепродуктов из России. Однако пока этот потолок не повлиял на закупки российской нефти Индией, так как, по данным Vortexa, текущая цена составляет $53–56 за баррель.

Крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию Россия стала в октябре, обойдя Саудовскую Аравию и Ирак. Тогда за месяц в страну импортировали 946 тыс. барр.в сутки, что стало самым высоким показателем. Доля российского сырья составила тогда 22% от всех поставок; из Ирака страна получила 20,5%, а из Саудовской Аравии — 16%. В ноябре Россия также осталась крупнейшим поставщиком нефти в Индию, хотя объем немного снизился, до 909 тыс. барр. в сутки. Из Саудовской Аравии Индия импортировала в ноябре 861 тыс., а из Ирака — 570 тыс. барр. в сутки.

В ноябре Индия закупила около 40% всех экспортных объемов российской нефти Urals, перевозимых по морю, опередив остальные страны, сообщал Reuters со ссылкой на собственные расчеты на основе информации от трейдеров и поставщика данных для финрынка Refinitiv. При этом агентство сообщало со ссылкой на источники, что покупатели нефти в Индии опасаются заключать соглашения о поставках после 5 декабря из-за потолка цен. Собеседники Reuters в нефтяной индустрии в середине декабря также говорили, что «рынок переполнен» российской нефтью, так как Москва начала искать покупателей на азиатских рынках по цене ниже себестоимости.

В пятницу, 6 января, российская нефть Urals торговалась на уровне около $38 за баррель, или ниже введенного ЕС и странами G7 потолка цен на нефть из России, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные независимого ценового агентства Argus. В то же время мировой эталон Brent стоил $78,57 за баррель. Агентство связывает это с тем, что эмбарго ЕС и ограничение цены на российское сырье сделали Россию более зависимой от Китая и Индии, так что Москва вынуждена продавать нефть со скидкой, чтобы конкурировать с поставками с Ближнего Востока.