ЕС и США пообещали «агрессивно» предотвращать обход санкций против России

На встрече Байдена и фон дер Ляйен в Вашингтоне стороны договорились продолжить следить за соблюдением антироссийских санкций и сокращать доходы, необходимые для «военной машины» России

Джо Байден и Урсула фон дер Ляйен (Фото: POTUS / Twitter)

Вашингтон и Брюссель продолжат прилагать усилия к тому, чтобы предотвратить обход антироссийских санкций, говорится в совместном заявлении по итогам встречи президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Оно размещено на сайте Белого дома.

«Мы углубляем нашу совместную работу по агрессивному обеспечению соблюдения наших санкций и мер экспортного контроля, а также по прекращению и предотвращению [их] обхода», — сказано в документе. В частности, США и ЕС будут оказывать влияние на третьи страны, чтобы они не помогали России в этом.

В заявлении отмечается, что Запад намерен «закрыть доступ России ко всем ресурсам, которые могут поддержать ее военную машину». Байден и фон дер Ляйен пообещали, что продолжат усиливать экономические ограничения против Москвы, и будут и дальше оказывать военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву «столько, сколько потребуется».

Россия считает, что введенные против нее санкции не оказали катастрофического влияния на страну. Как говорил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале, «российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем полагали на Западе». По его словам, ограничения в итоге негативно повлияли на те страны, которые их вводили.

Среди других тем, которые отражены в заявлении, — развитие чистой энергетики и укрепление безопасности. В контексте первой темы стороны отметили, что находятся в процессе решения проблем, возникших из-за американского закона о снижении инфляции (IRA), идет согласование «подходов к укреплению и обеспечению безопасности цепочек поставок, производства и инноваций по обе стороны Атлантики». Ранее фон дер Ляйен выражала беспокойство из-за данного закона, но отмечала, что он не приведет к «торговой войне» с Соединенными Штатами.

Кроме того, ЕС и США намерены продолжать диверсификацию источников поставок критических минералов и аккумуляторов. Брюссель и Вашингтон также объявили о создании «Диалога по стимулированию чистой энергии», который будет координировать шаги по стимулированию инвестиций в данной сфере.

Байден и фон дер Ляйен отметили, что в сфере безопасности будут следить, чтобы «капитал, опыт и знания» западных компаний не способствовали развитию военных возможностей «соперников» ЕС и США.