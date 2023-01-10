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Telegraph India узнал условие поддержки Нью-Дели потолка цен на нефть

Telegraph India: Нью-Дели поддержит потолок цен на нефть, если топливо подорожает выше $60
Баррель нефти из России стоит около $53–56, но если топливо подорожает, Индия может поддержать отказ от закупок по цене выше $60. Ранее страны G7, США и ЕС установили такой порог цены для ограничения доходов Москвы
Фото: Юрий Белинский / ТАСС
Фото: Юрий Белинский / ТАСС

Индия может поддержать ограничение цен на российскую нефть, если ее стоимость превысит $60 за баррель либо западные страны введут вторичные санкции за несоблюдение этой меры, в правительстве страны еще рассматривают возможные действия. Об этом пишет Telegraph India со ссылкой на источники в Министерстве нефти и промышленности.

Собеседники издания указали, что индийские власти внимательно следят за вводимыми против производимой в России нефти санкциями, однако пока потолок цен не повлиял на импорт топлива — стоимость барреля российской нефти сейчас составляет $53–56.

Россия остается для Индии крупнейшим поставщиком топлива, каждый четвертый баррель сырой нефти поступил от российских производителей, следует из данных аналитической компании Vortexa, приведенных India Times. В декабре Москва поставила Нью-Дели ежедневно 1,17 млн барр. сырой нефти, это на 24% выше ноябрьских показателей. Такая динамика сохраняется третий месяц подряд: Россия также лидировала по поставкам в Индию в октябре и ноябре.

При этом в декабре прошлого года Индия получала лишь 36,2 тыс. барр. в сутки из России. В то же время поставки из Саудовской Аравии достигали 952 тыс., а из Ирака — 1,05 млн.

Потолок цен на нефть вошел в принятый в начале октября восьмой пакет санкций ЕС против России, он согласован на уровне $60 за баррель. Ограничение вступило в силу 5 декабря, а 5 февраля мера распространится и на нефтепродукты. Власти России пообещали не поставлять нефть в те страны, которые будут придерживаться потолка цен.

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США поясняли, что намерены сохранить российское топливо на мировых рынках во избежание негативных ситуаций, однако выгода от его реализации для Москвы будет ограничена. В Минфине США указывали, что России будет затруднительно продавать топливо по прежним ценам. В Вашингтоне при этом заверили, что не против закупки Индией нефти у России вне потолка цен, если страны не пользуются для этого услугами западных компаний.

Собеседники Reuters в нефтяной индустрии в середине декабря говорили, что «рынок переполнен» российской нефтью, так как Москва начала искать покупателей на азиатских рынках по цене ниже себестоимости. По словам источников агентства, в некоторых случаях цена бренда нефти Urals опускается ниже себестоимости.


 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Индия потолок цен на нефть российская нефть
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