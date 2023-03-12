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МИД Украины назвал обвинения по Nord Stream «скоординированной акцией»

Глава МИД Украины Кулеба: Киев не причастен к атаке на Nord Stream
Киев считает данные СМИ о причастности «проукраинской группировки» к диверсии на Nord Stream спланированной акцией. Усомнился в них и Кремль, назвав публикации «скоординированный вбросом»
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Petr David Josek / Reuters)

Публикации СМИ о причастности Украины к диверсиям на газопроводах «Северный поток» были спланированной акцией, создающей неправильное впечатление о произошедшем, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в интервью Bild. Видеозапись размещена на YouTube издания.

Министр напомнил, что The New York Times, Die Zeit и Der Spiegel выпустили по материалу на эту тему в течение нескольких дней в начале марта; в них говорилось, что диверсии на «Северных потоках» совершила «проукраинская группировка».

«Они подчеркивают разные аспекты, но ни одна из них не утверждает, что за этим стоит украинское правительство или что оно вообще было в курсе», — указал Кулеба, отметив, что многие читатели все равно могут решить, что «Украина как-то с этим связана» (цитата по ТАСС).

Глава украинского МИДа назвал публикации «развешиванием ярлыков» и призвал дождаться официальных результатов расследования. Он снова заверил, что правительство Украины не стоит за произошедшим.

Источники The New York Times рассказывали со ссылкой на разведданные, что в «проукраинскую группировку» входят граждане России и Украины, а взрывчатку заложили опытные водолазы. По их информации, в разведках Европы и США до сих пор многого не понимают относительно произошедшего, но новые данные «могут стать первой существенной зацепкой, вытекающей из нескольких тщательно охраняемых расследований».

Die Zeit также рассказала о новой информации в разведсообществах Запада, сообщив, что «следы ведут на Украину». По информации газеты, следователи обнаружили яхту, арендованной компанией из Польши. По данным следствия, операция на море была проведена группой из шести человек, взрывчатку разместили водолазы, писало издание, указав, что национальность преступников неясна.

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Spiegel затем сообщил, что взрывчатку могли доставить к месту взрывов на 15-метровой парусной яхте модели Bavaria Cruiser 50 Andromeda. В Германии подтвердили, что в январе следователи проводили обыск на подозрительном судне, которое, возможно, использовалось для перевозки взрывчатых веществ, использованных для подрыва трубопроводов.

Власти России обвинили в произошедшем «англосаксов». «Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям», — настаивал президент Владимир Путин. В США и других западных странах отвергли свою причастность к инциденту. Власти Украины также говорили, что не имеют отношения к взрывам и не располагают информацией о «проукраинской группировке».

Кремль также выражал сомнения насчет содержания публикаций в западных медиа о проукраинской группировке. «Явно авторы теракта хотят отвлечь внимание. Явно это скоординированный вброс в СМИ», — сказал представитель президента Дмитрий Песков.
 

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Украина МИД Украины Дмитрий Кулеба Nord Stream Nord Stream 2
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