Оператор объяснил дрейф танкера вблизи «Северных потоков» перед взрывом

Аналитик Оливер Александер обратил внимание на нефтяной танкер под греческим флагом, который кружил вблизи места взрывов на Nord Stream незадолго до диверсии. Компания-оператор Minerva Marine объяснила, что судно ожидало заказов

Судно Minerva Julie (Фото: Bo Randstedt / wikipedia.org)

Судно Minerva Julie действительно находилось к северо-востоку от датского острова Борнхольм в Балтийском море с 6 по 13 сентября 2022 года и во время дрейфа ожидало инструкций к следующему рейсу, сообщили РБК в компании-операторе судна Minerva Marine Inc.

На появление Minerva Julie — нефтяного танкера под греческим флагом — в этот период и рядом с местом, где позже были взорваны газопроводы «Северный поток», обратил внимание OSINT-аналитик (OSINT — поиск данных по открытым источникам) Оливер Александер. Он утверждал, что в это же время там должна была находиться парусная яхта Andromeda, которая, по данным источников Der Spiegel, могла использоваться организаторами диверсии на газопроводах для перевозки взрывчатки.

«Дрейфовать в море в ожидании заказов — стандартная практика, и в этом случае не было ничего необычного», — заявили в Minerva Marine. Там добавили, что после получения заказа судно направилось в порт Таллина.

В Службе безопасности и разведки Дании сказали РБК, что расследование продолжается, и отказались предоставить комментарий.

10 марта глава администрации Кристиансё Сорен Тиим сообщил, что датская полиция разыскивает лодку с этого острова по делу о диверсиях на газопроводах. Кристиансё — часть архипелага Эртхольмен, он расположен в 18 км от острова Борнхольм, недалеко от которого в конце сентября прошлого года произошли взрывы.

До этого газета The New York Times со ссылкой на разведданные США сообщила, что взрыв на газопроводах могла устроить «проукраинская группировка», в состав которой входили украинцы и россияне. Позже Die Zeit написала, что в диверсии участвовали шесть человек, которые при аренде яхты использовали фальшивые паспорта.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев «не имеет отношения к инциденту в Балтийском море и не имеет информации о проукраинской группировке». Кремль назвал статьи о «Северных потоках» и украинской группировке «скоординированным вбросом в СМИ».

Расследование случившегося на газопроводах ведут Германия, Дания и Швеция. Москва неоднократно заявляла, что российских специалистов к процессу не допустили, и призывала к объективному международному расследованию.