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Bild усомнилась в возможности диверсий на Nord Stream с помощью яхты

Bild: разыскиваемая ФРГ яхта не могла быть использована в диверсиях на Nord Stream
15-метровая яхта Andromeda, которую власти ФРГ разыскивают по делу Nord Stream, врядли могла быть причастна к диверсиям, так-как она слишком мала для перевозки спецснаряжения и не имеет оборудования для погружения, пишет Bild
Парусная яхта Andromeda
Парусная яхта Andromeda (Фото: @YACHTtv / Youtube)

Парусная яхта модели Bavaria Cruiser 50 Andromeda, которая, как считает германское следствие, могла быть причастна ко взрывам на «Северных потоках», не располагает специальным механизмом для погружения крупной партии взрывчатки под воду и, вероятно, не могла использоваться для диверсии, пишет Bild.

Газета напоминает, что по данным The Wall Street Journal, для взрыва на газопроводах использовали около 500 кг тротила, однако, как пишет Bild, этого было бы недостаточно. «Для трех взрывов потребовалось бы не менее 1 500 кг взрывчатки. На Andromeda нет специального крана, чтобы опустить такие объемы под воду», — указывают авторы статьи.

Вторая нестыковка в версии следствия, указывает Bild, заключается в логистике — вряд ли возможно провезти столько взрывчатого вещества через территорию Польши и Германии и не быть замеченными.

Третьей проблемой является снаряжение ныряльщиков. Эксперты газеты сомневаются, что Andromeda пригодна для транспортировки такого снаряжения. Так, представитель Германского общества спасения (DLRG), эксперт по глубоководному плаванию Маттиас Хёльцль заявил Bild, что погружение взрывчатки под воду с Andromeda было бы «невероятно сложным» процессом. «Только для того чтобы опуститься на дно, [водолазу] потребовалось бы 30 литров специальной газовой смеси, на борту пришлось бы держать десятки баллонов», — пояснил он.

Ранее в интервью Der Spiegel бывший военный ныряльщик ВМФ Германи Йенс Хёнер также говорил, что произвести диверсии на газопроводах, которые пролегали на глубине около 80 м, ныряльщикам-любителям невозможно. По его словам, для такого глубокого погружения требуются особые кислородные баллоны, а также специальные согревающие гидрокостюмы.

Взрывы на «Северных потоках» произошли недалеко от датского архипелага Эртхольмен в конце сентября. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Смотритель острова Кристиансё (входит в архипелаг Эртхольмен) Сорен Тийм Андерсен сообщил РБК, что датская полиция в декабре 2022 года обратилась к властям острова в поисках лодки, которая была пришвартована к острову в сентябре. «Полиция спрашивала местных жителей, есть ли у них фото или видео из гавани в дни с 16 по 18 сентября», — уточнил он.

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Ранее Der Spiegel со ссылкой на источники сообщал, что организаторы подрыва «Северных потоков» могли перевозить взрывчатку на 15-метровой парусной яхте модели Bavaria Cruiser 50 Andromeda, арендованной на острове Рюген через чартерную компанию.

О том, что взрыв на нитках газопроводов могла устроить «проукраинская группировка», первой сообщила газета The New York Times. В ее состав входили украинцы и россияне, отмечало издание со ссылкой на американские разведывательные данные. Позже газета Die Zeit сообщила, что в диверсии участвовали пятеро мужчин (капитан, два водолаза и два помощника водолаза) и женщина-врач. При этом национальность преступников не ясна: члены группы использовали фальшивые паспорта, которые предъявили при аренде яхты.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина «не имеет отношения к инциденту в Балтийском море и не имеет информации о проукраинской группировке». Кремль назвал статьи о «Северных потоках» «скоординированным вбросом в СМИ».

Bild усомнилась в возможности диверсий на Nord Stream с помощью яхты
Bild усомнилась в возможности диверсий на Nord Stream с помощью яхты

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Илья Пламенев Илья Пламенев
яхта диверсии Северный поток Германия
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