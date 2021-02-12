Песков заявил об искажении слов Лаврова о разрыве отношений с ЕС

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 73,76 (-0,09) Инвестиции, 11 фев, 12:43
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 89,44 (-0,13) Инвестиции, 11 фев, 12:43
Удмуртия отказалась смягчать масочный режим после критики Татарстана Общество, 13:02 «Магнит» заявил об отсутствии доступа в цоколь рухнувшего в Осетии ТЦ Общество, 13:00 Объявивший голодовку в спецприемнике активист попал в реанимацию Политика, 12:57 Зачем технологичной стиральной машинке два барабана РБК Стиль и LG SIGNATURE, 12:49 В ЕСПЧ отправили первую жалобу из России на приговор за фейки о COVID-19 Общество, 12:48 Как приучить людей к голосовым помощникам и чат-ботам Pro, 12:47 Кудерметова проиграла второй ракетке мира на Australian Open Спорт, 12:46 Власти поддержали назначение «дочки» «Ростеха» оператором медотходов Бизнес, 12:37 СК сообщил о попытке матери убить троих детей в Новой Москве Общество, 12:36 В МВД сообщили о ликвидации нарколаборатории в Подмосковье Общество, 12:34 Умер массажист сборной России по футболу Насибов Спорт, 12:31 В Приморье прокуратура начала проверку смерти упавшего на льду мужчины Общество, 12:31 В Кремле заявили об «отменном» здоровье Путина Политика, 12:29 Песков заявил об искажении слов Лаврова о разрыве отношений с ЕС Политика, 12:29
Политика ,  
0 

Песков заявил об искажении слов Лаврова о разрыве отношений с ЕС

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Смысл заявлений главы МИД России Сергея Лаврова о готовности к разрыву отношений с ЕС в случае новых санкций был искажен, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По его мнению, «большая ошибка» заключалась в том, что слова министра подавались без контекста. «Смысл-то как раз заключается в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но, если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда — да, мы будем готовы», — сказал Песков.

Ранее 12 февраля на YouTube-канале российского МИД был опубликован фрагмент интервью Лаврова Владимиру Соловьеву. В нем глава ведомства заявил о готовности России к прекращению отношений с ЕС.

На вопрос о движении Москвы к разрыву отношений с Брюсселем Лавров ответил: «Мы исходим из того, что мы готовы. Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах, — да».

При этом министр привел известную поговорку — «хочешь мира — готовься к войне». Он подчеркнул, что Россия не желает оказаться отрезанной от всего мира, но должна быть к этому готова.

Лавров заявил о готовности к разрыву отношений с ЕС из-за новых санкций
Политика
Сергей Лавров

Материал дополняется.

Читайте на РБК Pro
Шесть правил результативного взыскания долгов с контрагентов Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Сколько стоит открыть пункт выдачи заказов Kaк бывшие союзники Apple и Facebook стали заклятыми врагами — Bloomberg
Дмитрий Песков Сергей Лавров
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter