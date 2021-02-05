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Глава дипломатии ЕС заявил о низшей точке отношений c Россией за годы

У России есть обязательства, которые она приняла на себя в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека, и то, что ЕС принуждает Москву исполнять их, — это не вмешательство, подчеркнул представитель Брюсселя
Фото: Pool / Reuters
Фото: Pool / Reuters

Отношения России и Евросоюза опустились до самого низкого уровня за многие годы на фоне ситуации с Алексеем Навальным. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Нам не нравится эскалация. Но такие случаи, как ситуация с Навальным, опустили уровень наших отношений до самого низкого за долгие годы», — сказал Боррель.

Он назвал ситуацию «не очень хорошей», хотя у России и ЕС остаются сферы, в которых необходимо сотрудничать. «Но вначале мы должны достигнуть лучшего взаимопонимания. Мы очень сильно озабочены внутренней ситуацией в России, включая политические свободы, верховенство закона и права человека. Это очень важно для Европейского союза. У России есть обязательства в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека Совета Европы. И [для ЕС] высказывать мнение по этим вопросам и оказать давление, чтобы эти обязательства были исполнены, не является вмешательством», — заявил Боррель.

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Боррель занимает пост верховного представителя Европейского союза по иностранным делам с 1 декабря 2019 года. Его приезд в Москву для переговоров с главой МИД Сергеем Лавровым стал первым подобным визитом для глав дипломатии ЕС за последние три года. Визит состоялся на фоне осложнения отношений, связанного с преследованием в России оппозиционера Алексея Навального, арест которого и последующая замена условного срока на реальный привели к массовым протестам 23 и 31 января, а также 2 февраля. Судебный процесс против Навального осудили власти Германии, Франции, Австрии, Чехии, Прибалтийских стран и других государств — членов ЕС, а также Великобритании.

На судебном заседании по делу Навального 2 февраля присутствовали иностранные дипломаты, в том числе из Великобритании, Австрии, Латвии и других стран. Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что считает это «не просто вмешательством», а «саморазоблачением неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России».

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5 февраля, непосредственно во время переговоров Борреля и Лаврова, стало известно, что Россия высылает трех дипломатов Германии, Польши и Швеции. Российский МИД обвинил их в участии в несогласованных акциях протеста в Москве и Петербурге. Боррель осудил этот шаг и призвал пересмотреть решение. Он подчеркнул, что их действия не нарушали Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, которая позволяет дипломатам наблюдать за происходящим в стране пребывания. В представительствах Швеции и Польши в России также заявили, что дипломаты не принимали участия в акциях протеста, а лишь вели наблюдение за происходящим.

Автор
Владимир Архирейский, Георгий Тадтаев
Евросоюз права человека Алексей Навальный
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