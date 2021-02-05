Лавров заявил об отсутствии нормальности в отношениях с Евросоюзом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 75,11 (-0,62) Инвестиции, 13:11
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 89,89 (-1,04) Инвестиции, 13:11
Ветеран потребовал публичных извинений от Навального за клевету Общество, 13:57 Превентивная медицина: как часто обследоваться и сохранять здоровье Партнерский материал, 13:52 Члены СПЧ поспорили из-за заявления по протестам Политика, 13:52 Сборная России сыграет против Германии в полуфинале ATP Cup Спорт, 13:45 Во Львове облили краской памятник Бандере Общество, 13:41 Кремль отреагировал на слова Волкова о приостановке акций протеста Политика, 13:41 МВД опровергло сообщения о полицейских, съевших продукты для задержанных Общество, 13:26 Мантуров объяснил необходимость инструмента запрета экспорта ДСП Бизнес, 13:24 На какие деньги существуют музеи, библиотеки и культурные проекты РБК и Фонд Потанина, 13:23 Акции «Норникеля» подешевели после решения суда о штрафе в ₽146 млрд Инвестиции, 13:12 Лавров заявил об отсутствии нормальности в отношениях с Евросоюзом Политика, 13:09 Правительство решило вновь перенести перепись населения из-за пандемии Общество, 13:00 Кремль разъяснил критерии оценки работы губернаторов Политика, 12:56 Мазепин будет выступать в «Формуле-1» без флага и гимна Спорт, 12:54
Политика ,  
0 

Лавров заявил об отсутствии нормальности в отношениях с Евросоюзом

Сергей Лавров и Жозеп Боррель (слева направо)
Сергей Лавров и Жозеп Боррель (слева направо) (Фото: МИД РФ / ТАСС)

Отсутствие нормальности в отношениях России и Евросоюза никому не приносит пользы, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на встрече с верховным представителем ЕC по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем в Москве. Его слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

«Главная проблема, с которой мы все сталкиваемся, — это отсутствие нормальности в отношениях между Россией и Европейским союзом. <...> Это нездоровая ситуация, которая не приносит благо никому», — сказал Лавров.

По словам министра, ранее существовал системный и всеобъемлющий подход к отношениям Москвы и Брюсселя, однако, затем он «был обрушен Европейским союзом в одностороннем порядке».

Макрон заявил о необходимости диалога Евросоюза с Россией
Политика
Эмманюэль Макрон

Поэтому назрел вопрос о необходимости «подробного, честного обзора» положения дел в отношениях России с Евросоюза, добавил Лавров.

Боррель находится с визитом в Москве до 6 февраля. Перед началом визита он заявил, что Россия остается соседом и партнером ЕС, и с ней необходимо поддерживать диалог, твеордо озвучивая свои требования.

Ранее Боррель отмечал, что в Евросоюзе всегда готовы посмотреть на отношения с Москвой новым взглядом, но только «после подвижек со стороны России». Боррель также напомнил о беспокойстве ЕС по ряду вопросов, в первую очередь по вопросам конфликта на востоке Украины и статуса Крыма.

Читайте на РБК Pro
Шива в мешке: почему компании полюбили многоруких сотрудников Консультант Disney и IBM Дэвид Нур: опасайтесь «удобных» руководителей Станет ли это десятилетие повторением «ревущих двадцатых» — Bloomberg Оплата больничных и декретного отпуска: что поменялось для работодателей
Серегй Лавров МИД России Евросоюз
Материалы по теме
Макрон заявил о необходимости диалога Евросоюза с Россией
Политика
Глава дипломатии Евросоюза отправился в Москву впервые за три года
Политика
МИД заявил о вставшем на «скользкий путь» из-за санкций Евросоюзе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter