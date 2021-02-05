Лавров заявил об отсутствии нормальности в отношениях с Евросоюзом

Сергей Лавров и Жозеп Боррель (слева направо) (Фото: МИД РФ / ТАСС)

Отсутствие нормальности в отношениях России и Евросоюза никому не приносит пользы, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на встрече с верховным представителем ЕC по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем в Москве. Его слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

«Главная проблема, с которой мы все сталкиваемся, — это отсутствие нормальности в отношениях между Россией и Европейским союзом. <...> Это нездоровая ситуация, которая не приносит благо никому», — сказал Лавров.

По словам министра, ранее существовал системный и всеобъемлющий подход к отношениям Москвы и Брюсселя, однако, затем он «был обрушен Европейским союзом в одностороннем порядке».

Поэтому назрел вопрос о необходимости «подробного, честного обзора» положения дел в отношениях России с Евросоюза, добавил Лавров.