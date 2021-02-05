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Дело Навального ,  
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Макрон заявил о необходимости диалога Евросоюза с Россией

Без диалога не получится обеспечить мир в Европе, считает Макрон. По его словам, европейская сторона должна пытаться больше говорить с Россией, чтобы получить результат или хотя бы не ухудшить отношения
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Евросоюз должен сохранять действующие каналы связи с Россией и находить новые «даже при нынешнем политическом руководстве», заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, отвечая на вопросы экспертов исследовательского центра Атлантического совета.

«Без диалога нельзя обеспечить стабильность, поэтому нам нужен диалог с Россией», — сказал Макрон. По его словам, несмотря на существующие расхождения, такой «всеобъемлющий диалог необходим».

В некоторых вопросах, в том числе по ситуации с Украиной или в случае с оппозиционером Алексеем Навальным, необходимо сохранять жесткую позицию, однако в других сферах следует вести переговоры, утверждает Макрон. Чем больше попыток по развитию диалога европейская сторона предпримет, тем больше результатов это принесет, или, по меньшей мере, позволит не усугубить расхождения, отмечает президент. По его мнению, выстраивание диалога будет идти не быстро и может занять «годы или десятки лет».

В частности, переговоры необходимы вести в области кибербезопасности, а также по ситуации в Белоруссии, на Украине, отмечает Макрон. Кроме того, Евросоюз и Россия должны вести диалог по контролю над вооружениями. «Я выступаю за то, чтобы Европа, Россия, а также, возможно, США и Китай, вместе обсуждали договоренности по контролю над вооружениями», — сказал он.

Макрон потребовал немедленно освободить Навального
Политика

Ранее Макрон потребовал немедленно освободить Навального, указав, что «политические разногласия не являются преступлением». Выпустить на свободу Навального потребовали также Великобритания, Германия, Швеция и США и другие страны. Группа американских сенаторов внесла в конгресс США законопроект о санкциях против России из-за ситуации с оппозиционером.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления европейских стран и США попыткой глобального сдерживания страны. Глава ведомства Сергей Лавров  призвал госсекретаря США Энтони Блинкена, который также потребовал отпустить Навального, уважать российские законы.

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Во вторник, 2 февраля, Симоновский суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене Навальному условного приговора на реальный срок по делу «Ив Роше». Оппозиционер не признал вину, он связал преследование со своей политической деятельностью. С учетом уже проведенного в 2014 году срока под домашним арестом политик будет отбывать наказание в колонии два года и восемь месяцев. Защита Навального сообщила о планах обжаловать решение суда.

Автор
Анастасия Батманова
Франция Эммануэль Макрон Евросоюз
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