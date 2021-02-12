Лавров заявил о готовности к разрыву отношений с ЕС из-за новых санкций

Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом в случае введения новых санкций, заявил Лавров. Ранее глава дипломатии ЕС, вернувшись из Москвы, пригрозил внести предложения по новым ограничениям

Сергей Лавров (Фото: ТАСС)

Россия может разорвать связи с Евросоюзом, если он введет новые санкции, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Фрагмент его интервью Владимиру Соловьеву опубликован на YouTube-канале ведомства.

Лаврова спросили, движется ли Россия к разрыву с ЕС. «Мы исходим из того, что мы готовы. Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах, — да», — сказал министр.

По его словам, Россия не хочет оказаться изолированной «от мировой жизни», но должна быть к этому готова. «Хочешь мира — готовься к войне», — заключил Лавров.

О том, что ЕС начал работу над предложениями по санкциям против России в связи с решением суда в отношении оппозиционера Алексея Навального, накануне сообщили источники Bloomberg. По их информации, 10 февраля представители стран — участниц Евросоюза обсудили возможные меры на закрытой встрече, и никто не выступил против введения ограничений.