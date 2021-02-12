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Дело Навального ,  
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Лавров заявил о готовности к разрыву отношений с ЕС из-за новых санкций

Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом в случае введения новых санкций, заявил Лавров. Ранее глава дипломатии ЕС, вернувшись из Москвы, пригрозил внести предложения по новым ограничениям
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: ТАСС)

Россия может разорвать связи с Евросоюзом, если он введет новые санкции, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Фрагмент его интервью Владимиру Соловьеву опубликован на YouTube-канале ведомства.

Лаврова спросили, движется ли Россия к разрыву с ЕС. «Мы исходим из того, что мы готовы. Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах, — да», — сказал министр.

По его словам, Россия не хочет оказаться изолированной «от мировой жизни», но должна быть к этому готова. «Хочешь мира — готовься к войне», — заключил Лавров.

О том, что ЕС начал работу над предложениями по санкциям против России в связи с решением суда в отношении оппозиционера Алексея Навального, накануне сообщили источники Bloomberg. По их информации, 10 февраля представители стран — участниц Евросоюза обсудили возможные меры на закрытой встрече, и никто не выступил против введения ограничений.

Боррель пригрозил внести предложения по новым санкциям ЕС против России
Политика
Жозеп Боррель

На прошлой неделе верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель посетил Москву и провел переговоры с Лавровым. Его приезд стал первым подобным визитом для глав дипломатии ЕС за последние три года.

Во время визита Борреля российский МИД объявил о высылке трех дипломатов от Германии, Польши и Швеции. Ведомство обвинило их в участии в незаконных митингах в поддержку Навального. Власти этих стран, в свою очередь, раскритиковали решение российских властей и отметили, что дипломаты имели право наблюдать за ситуацией в соответствии с Венской конвенцией. Об этом же заявил и Боррель.

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В ходе переговоров с Лавровым он также указал, что ЕС обеспокоен ситуацией с Навальным, которому условный срок по делу «Ив Роше» заменили на реальный после возвращения в Россию. В то же время во время пребывания в Москве глава дипломатии ЕС сообщил, что пока ни одна страна в Евросоюзе не внесла конкретных предложений о новых санкциях против России из-за решения суда по делу Навального, а дальнейшие шаги ЕС, включая возможность санкций, будут рассматриваться на встрече глав МИДов стран ЕС в конце февраля.

После возвращения в Брюссель Боррель подтвердил, что вопрос о введении санкций против российских властей будет рассмотрен в феврале. По его словам, прошедшие переговоры показали, что «Россия все больше отдаляется от Европы». «Российские власти не захотели воспользоваться этой возможностью для более конструктивного диалога с ЕС. Это вызывает сожаление, и мы вынуждены подумать о последствиях», — заявил Боррель.

В российском МИДе, комментируя слова Борреля, заявили, что они «сильно контрастируют» с тем, что он говорил на переговорах в Москве. В Кремле отметили, что Россия никогда не была заинтересована в сворачивании отношений с ЕС и считает «абсолютной необходимостью» учитывать взаимные интересы в отношениях с Брюсселем. «[Мы] категорически против вмешательства в интересы друг друга и применения двойных стандартов», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Автор
Виктория Полякова
Сергей Лавров санкции Евросоюз
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