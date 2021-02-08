МИД заявил о контрасте заявлений Борреля после возвращения из Москвы

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: МИД России / Global Look Press)

Критические высказывания о России главы европейской дипломатии Жозепа Борреля после возвращения в Брюссель резко отличаются от тех заявлений, которые он сделал в Москве после переговоров. Об этом заявили в МИД России, передает «РИА Новости».

«С удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита, они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что российская сторона прокомментировала итоги переговоров на пресс-конференции, в присутствии Борреля. «И он имел все возможности сразу же дать собственную оценку, что и сделал», — указали в МИДе. В нем добавили, что Борреля «никто его не ограничивал ни во времени, ни в формате».

«Возможно, по прилету в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС», — заключили в МИДе.