Как прошел первый за три года визит главного дипломата Евросоюза в Москву

Как высылка дипломатов повлияла на ход визита

Во время второй части переговоров Борреля с Лавровым, за рабочим завтраком, в европейских СМИ появились сообщения о намерении Москвы выслать трех дипломатов из посольств стран — членов ЕС. Российская сторона свой шаг подтвердила, указав, что объявить о нем планировалось в понедельник, а не в день переговоров. Однако именно эта новость доминировала в информационном поле оставшееся время визита.

Российский МИД заявил, что было зафиксировано участие дипломатических сотрудников генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства Германии в Москве в «незаконных акциях 23 января 2021 года». Такие действия, «сознательно предпринятые в нарушение российского законодательства, являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу», заявила представитель ведомства Мария Захарова. В сюжете, показанном в эфире российского «Первого канала», демонстрировались кадры (источник съемки указан как «камеры видеонаблюдения»), на которых, по утверждению авторов материала, были дипломаты. В сюжете видно, как они снимают происходившее на смартфоны и идут по улицам, но при этом не несут плакатов и не выкрикивают лозунги. Боррель шаг российской стороны осудил, заявив, что в действиях дипломатов не было нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях. Представители трех стран заявили о намерении предпринять ответные шаги и настаивали на том, что дипломаты выполняли задачи, вытекающие из дипломатического статуса. Издания EU Observer оценило объявление о высылке во время визита как унижение посланника ЕС.

Что предписывает конвенция Статья 3 конвенции говорит о том, что функции дипломатического представительства состоят, в частности, в выяснении всеми законными средствами условий и событий в государстве пребывания и сообщении о них правительству аккредитующего государства. Статья 41 конвенции обязует дипломатов не вмешиваться во внутренние дела этого государства.

До высылки дипломатов российский МИД обсуждал вмешательство иностранных политиков и дипломатов в российскую политику. «У России есть обязательства в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека Совета Европы. И [для ЕС] высказывать мнение по этим вопросам и оказывать давление, чтобы эти обязательства были исполнены, не является вмешательством», — заявил Боррель в интервью РБК ТВ.

Что ожидает отношения России и ЕС

Помимо ситуации с Навальным и дипломатами Боррель и Лавров обсудили иные вопросы двусторонних отношений, значительно сократившихся после присоединения Крыма и введения взаимных санкций и ограничений. По словам российского министра, здравоохранение, изменение климата, наука и образование — это те области, в которых эксперты и министры с обеих сторон могут подготовить достаточно значимые договоренности. Из политических вопросов обсуждались Сирия и Ливия, Афганистан, палестино-израильское урегулирование, Белоруссия и Украина. Однако о каких-то договоренностях или планах в конкретной совместной работе стороны не сообщили.

Солидарны они оказались практически только в оценке уровня отношений. «Такие случаи, как ситуация с Навальным, опустили уровень наших отношений до самого низкого за долгие годы», — заявил Боррель в интервью РБК ТВ. Лавров считает, что отношения переживают «далеко не лучшие времена». Однако, по оценке его заместителя Александра Грушко, точка невозврата еще не пройдена.

Европейская сторона с будущим двусторонних отношений будет определяться в ближайшее время. Предметные дискуссии об отношениях с Россией должны пройти на заседании Совета ЕС по иностранным делам 22 февраля, а стратегическая дискуссия — на мартовском заседании Европейского совета, цитирует Борреля представительство ЕС в России.

С российской точки зрения, строить отношения и дальше на основе «принципов Могерини» нельзя (среди них — размораживание сотрудничества в привязке к выполнению Минских соглашений по Украине, снижение зависимости от России в энергетической сфере и продолжение сотрудничества с Россией по «некоторым избранным направлениям», например относительно Ирана или проблемы КНДР). «Они неработоспособны, не позволяют сосредоточиться на сферах общих интересов, действовать на благо граждан России и Евросоюза», — сказал Грушко.

Если бы Боррель не приехал, он и его комиссариат подверглись бы критике за отсутствие активности на российском направлении, отметил в беседе с РБК генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Политические моменты — ситуация с Навальным и высылка дипломатов — наложились на прикладную повестку и оттеснили ее, констатирует он. Теперь можно ожидать новых ограничительных мер, допускает эксперт.

Обе стороны вряд ли ожидали крупных подвижек в ходе визита, хотя они все еще понимают необходимость сохранения рабочих контактов по различным направлениям, однако это понимание сопряжено с некоторыми иллюзиями, указывает Кортунов. Так, российская сторона все еще считает, что можно работать с отдельными европейскими странами и при этом не очень взаимодействовать с Брюсселем, хотя для Франции и Германии европейское единство остается приоритетом. Так что нельзя иметь хорошие отношения с Берлином и плохие с Брюсселем, поясняет он. При этом в Европе полагают, что с приходом к власти в США администрации Джо Байдена ей будет легче взаимодействовать с Москвой на основе консолидированной позиции Запада. Опрошенные ранее РБК эксперты допускали применение персональных санкций в отношении российских официальных лиц в ответ на ситуацию с Алексеем Навальным и массовыми протестами.