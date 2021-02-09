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Политика ,  
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МИД заявил о сорвавшихся планах ЕС устроить «публичную порку» России

По мнению официального представителя МИД, первый за три года визит главы дипломатии ЕС в Москву должен был стать «публичной поркой» России. Свою позицию Захарова объяснила тем, что на переговорах поднималась тема Навального
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Евросоюз пытался устроить «публичную порку» для России во время визита главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Москву, однако это Брюсселю не удалось, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире «Вести FM».

«Раскрою вам тайну о наших западных партнерах: когда у них не получается порка, у них начинается истерика. Задача [Борреля] была провести эту публичную порку, которую они, мне кажется, очень тщательно планировали. И такой каскад: и про митинги поговорить, и про журналистов поговорить, и Навального сделать главной темой. Вот все в одну кучу смешать, вывалить и с довольным видом уехать восвояси», — сказала Захарова.

По ее словам, это у Борреля «не получилось»: «Почему? Мне даже сложно догадаться. Наверное потому, что российская сторона предложила обсудить реальные вопросы — от проблем до перспектив развития, — которые стоят на повестке дня».

Как прошел первый за три года визит главного дипломата Евросоюза в Москву
Политика
Жозеп Боррель

Визит Борреля в Москву на прошлой неделе был первым для верховных представителей ЕС по внешней политике за последние три года. В Москве он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Переговоры прошли на фоне растущей критики российских властей со стороны Запада из-за дела Алексея Навального и разгона несогласованных акций протеста в его поддержку.

Непосредственно во время визита Борреля, 5 февраля, стало известно, что Москва высылает трех дипломатов от Германии, Польши и Швеции. В МИДе объяснили это тем, что они присутствовали на несогласованных акциях протеста в Москве и Петербурге. Боррель заявил, что дипломаты имели право на наблюдение за ситуацией в соответствии с Венской конвенцией. Накануне, 8 февраля, Германия, Польша и Швеция объявили, что в ответ на действия Москвы примут зеркальные меры и вышлют российских дипломатов. В Москве эти меры назвали несогласованными.

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Во время пребывания в Москве Боррель сообщил, что пока ни одна страна в ЕС не внесла конкретных предложений о новых санкциях против России из-за приговора Навальному. Дальнейшие шаги ЕС, включая возможные персональные санкции, будут рассматриваться на встрече глав внешнеполитчиеских ведомств стран ЕС в конце февраля. После отъезда из России Боррель подтвердил, что вопрос о введении санкций против российских властей будет рассмотрен в феврале. «Российские власти не захотели воспользоваться этой возможностью для более конструктивного диалога с ЕС. Это вызывает сожаление, и мы вынуждены подумать о последствиях», — заявил он.

Автор
Георгий Тадтаев
Евросоюз санкции Мария Захарова
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