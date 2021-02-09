МИД заявил о сорвавшихся планах ЕС устроить «публичную порку» России

По мнению официального представителя МИД, первый за три года визит главы дипломатии ЕС в Москву должен был стать «публичной поркой» России. Свою позицию Захарова объяснила тем, что на переговорах поднималась тема Навального

Мария Захарова (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Евросоюз пытался устроить «публичную порку» для России во время визита главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Москву, однако это Брюсселю не удалось, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире «Вести FM».

«Раскрою вам тайну о наших западных партнерах: когда у них не получается порка, у них начинается истерика. Задача [Борреля] была провести эту публичную порку, которую они, мне кажется, очень тщательно планировали. И такой каскад: и про митинги поговорить, и про журналистов поговорить, и Навального сделать главной темой. Вот все в одну кучу смешать, вывалить и с довольным видом уехать восвояси», — сказала Захарова.

По ее словам, это у Борреля «не получилось»: «Почему? Мне даже сложно догадаться. Наверное потому, что российская сторона предложила обсудить реальные вопросы — от проблем до перспектив развития, — которые стоят на повестке дня».

Визит Борреля в Москву на прошлой неделе был первым для верховных представителей ЕС по внешней политике за последние три года. В Москве он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Переговоры прошли на фоне растущей критики российских властей со стороны Запада из-за дела Алексея Навального и разгона несогласованных акций протеста в его поддержку.