Bloomberg сообщил о начале обсуждения в ЕС новых санкций против России

Алексей Навальный (Фото: пресс-служба Мосгорсуда)

ЕС работает над предложениями по санкциям против России в связи с решением российского суда в отношении оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух дипломатов, знакомых с ситуацией.

Страны-члены обсудили возможные меры на закрытой встрече в среду, 10 февраля. По словам одного из собеседников агентства, ни одна из стран не высказалась против.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после первого за три года визита в Москву, который прошел с 4 по 6 февраля, пригрозил России новыми санкциями в связи с ситуацией вокруг Навального. Глава европейской дипломатии заявил, что может воспользоваться своим правом инициировать новые ограничения в отношении Москвы. По его словам, решения по дальнейшим действиям в отношении России будут обсуждаться 22 февраля на заседании Совета глав МИД ЕС, а потом в марте на саммите. Боррель пообещал представить «конкретные предложения».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Борреля о возможном введении новых санкций, напомнил, что Москва «категорически против вмешательства в интересы друг друга и применения двойных стандартов».