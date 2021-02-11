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Дело Навального ,  
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Bloomberg сообщил о начале обсуждения в ЕС новых санкций против России

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: пресс-служба Мосгорсуда)

ЕС работает над предложениями по санкциям против России в связи с решением российского суда в отношении оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух дипломатов, знакомых с ситуацией.

Страны-члены обсудили возможные меры на закрытой встрече в среду, 10 февраля. По словам одного из собеседников агентства, ни одна из стран не высказалась против.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после первого за три года визита в Москву, который прошел с 4 по 6 февраля, пригрозил России новыми санкциями в связи с ситуацией вокруг Навального. Глава европейской дипломатии заявил, что может воспользоваться своим правом инициировать новые ограничения в отношении Москвы. По его словам, решения по дальнейшим действиям в отношении России будут обсуждаться 22 февраля на заседании Совета глав МИД ЕС, а потом в марте на саммите. Боррель пообещал представить «конкретные предложения».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Борреля о возможном введении новых санкций, напомнил, что Москва «категорически против вмешательства в интересы друг друга и применения двойных стандартов».

Уголовные дела после акций в поддержку Навального. Главное
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Фото:Андрей Любимов / РБК

Алексей Навальный был задержан в середине января по возвращении из Германии, где его лечили после отравления. На следующий день его арестовали на 30 суток. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) тогда заявили, что оппозиционер не отмечался в инспекции, тем самым нарушив правила условного срока по делу «Ив Роше», и потребовали заменить его на реальный. 2 февраля суд удовлетворил это требование. Навальный должен отправиться в колонию на два года и восемь месяцев.

Задержания в Москве после решения суда по делу Навального. Фоторепортаж
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После ареста и решения суда во многих городах России сторонники Навального вышли на улицы в его поддержку. Акции проходили 23, 31 января и 2 февраля — после суда. В ходе них были задержаны около 12 тыс. человек, сообщал «ОВД-Инфо». Акции не были согласованы с властями.

Акции сторонников Навального в городах России. Фоторепортаж
Фотогалерея 

11 февраля МВД заявило, что после несогласованных акций возбуждено 90 уголовных дел. Евросоюз осудил Россию за массовые задержания и заключение под стражу Навального.

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