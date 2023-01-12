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В пограничной с Белоруссией Ровненской области Украины начали рыть окопы

Глава администрации Ровенской области: в регионе начали сооружать укрепления
Инженерные сооружения и траншеи военным помогают рыть местные жители. Власти региона говорят о приоритете при обеспечении безопасности населения. В январе из России в Белоруссию прибыли новые соединения российских сил и техника

Фото:koval8 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Фото:koval8 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Фото:koval8 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Фото:koval8 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Фото:koval8 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

В Ровненской области Украины (находится на севере страны и граничит с Белоруссией) при участии местных жителей начали строить оборонительные сооружения, сообщил глава обладминистрации Виталий Коваль.

«Мы продолжаем готовиться к обороне населенных пунктов Ровненской области. На севере мы активно строим инженерные сооружения и укрепления», — написал он в телеграм-канале, сопроводив пост фото с укрепленными бревнами окопами и укрытиями.

По словам Коваля, местные жители «объединились и помогают» военным копать траншеи. «За один день [на работы] приехали более 150 добровольцев, есть те, кто работал даже в праздники», — уточнил он, заметив, что приоритетом на предстоящий год для властей области будет обеспечение безопасности местных жителей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал войска к готовности на границе с Белоруссией. Он заявил, что Украина сейчас не наблюдает непосредственной угрозы на этом направлении, но должна быть готова к разным вариантам развития событий.

Белорусское Минобороны сообщило 5 января, что в новом году Россия и Белоруссия продолжают наращивать региональную группировку войск и в республику прибывают новые российские силы и техника. Процесс, согласно сообщению белорусского оборонного ведомства, проходит поэтапно, с российскими военными на белорусских полигонах организуется боевое слаживание.

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12 января в страну прибыл главнокомандующий Сухопутными войсками России, заместитель командующего объединенной группировкой войск в зоне спецоперации генерал Олег Салюков. Он возглавляет комиссию Минобороны, которая направлена в республику для инспекции российских подразделений совместной группировки войск.

В конце декабря Александр Лукашенко не исключил, что соседние с Белоруссией страны могут развернуть против нее агрессию. В середине декабря в республике прошла внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности армии. Среди задач войск было «в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону».

Президент Белоруссии 10 октября объявил, что договорился с российским коллегой о развертывании совместной группировки войск на территории страны. В Минске и Москве заявляли, что оно носит исключительно оборонительный характер. В октябре Минобороны Белоруссии сообщило, что численность российских военных в составе группировки составит чуть менее 9 тыс. человек.

После начала российской спецоперации на Украине Лукашенко несколько раз заявлял, что Белоруссия не будет в ней участвовать. Однако осенью все-таки сказал, что республика принимает участие в операции, но никуда не посылает своих военных.

В пограничной с Белоруссией Ровненской области Украины начали рыть окопы
В пограничной с Белоруссией Ровненской области Украины начали рыть окопы

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Ровно Украина оборона фортификация спецоперация Белоруссия
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