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Минск назвал число российских военных в региональной группировке войск

В Белоруссию начала прибывать российская авиационная составляющая региональной группировки
О прибытии первых эшелонов российских военных Минск сообщал 15 октября. В Минобороны Белоруссии заявляли о «сугубо оборонительных задачах» совместной группировки войск

Фото:Министерство обороны Республики Беларус Фото:Министерство обороны Республики Беларус Фото:Министерство обороны Республики Беларус

Общая численность российских военных в составе региональной группировки войск, которая будет развернута в Белоруссии, составит чуть менее 9 тыс. человек, сообщил в своем «Твиттере» начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник главы белорусского Минобороны Валерий Ревенко.

«Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав РГВ (региональной группировки войск. — РБК), начали прибывать в РБ (Белоруссию. — РБК). Передислокация займет несколько дней. Общая численность составит чуть менее 9 тыс. человек», — написал он.

Кроме того, авиационная составляющая региональной группировки войск начала прибывать в республику, сообщила пресс-служба белорусского Минобороны в своем телеграм-канале.

10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной группировки войск на территории страны. «Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства», — сообщил Лукашенко.

Он также заявил, что на Украине планируется нанесение ударов по территории Белоруссии, об этом, как сказал белорусский лидер, Минск предупредили «по неофициальным каналам».

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Региональная группировка войск Белоруссии и России выполняет «сугубо оборонительные задачи», пояснял белорусский министр обороны Виктор Хренин. О прибытии первых эшелонов российских военных Минобороны Белоруссии объявило 15 октября.

После начала российской спецоперации на Украине Лукашенко заявлял, что Белоруссия не будет участвовать в ней. При этом в октябре он сообщил, что это происходит, но Минск, подчеркнул белорусский лидер, своих военных никуда не отправляет.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
группировка войск Белоруссия российские военнослужащие Минобороны Военная операция на Украине
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