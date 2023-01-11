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Зеленский призвал войска к готовности на границе с Белоруссией

Президент Украины посетил Львов и провел совещание об обстановке в северо-западных областях страны. Особое внимание было уделено ситуации на границе с Белоруссией. Пентагон сообщал, что непосредственной угрозы не наблюдает
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Украина не наблюдает сейчас непосредственной угрозы со стороны Белоруссии, однако должна быть готова к различным вариантам событий, заявил президент Владимир Зеленский на совещании во Львове, посвященном безопасности северо-западных областей республики. Отчет о встрече опубликовал офис президента.

«Понимаем, что кроме мощных заявлений мы ничего мощного там не видим, но должны быть готовы как на границе, так и в областях», — отметил Владимир Зеленский.

На совещании Зеленский выслушал доклады об оперативной обстановке на границе с Белоруссией, о состоянии и укреплении фортификационных сооружений, а также о материальном обеспечении пограничников и военнослужащих в регионах, которые граничат с Белоруссией.

Зеленский высказал мнение, что защищенность от внешних рисков будет способствовать нормальному функционированию экономики этих регионов.

Представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер 6 января заявил, что американские военные продолжают внимательно следить за развитием ситуации в Белоруссии, но сейчас нет никаких признаков подготовки на территории страны наступления на Украину. 

«Не вдаваясь в конкретные разведданные, по нашей оценке, нет никаких признаков того, что прямо сейчас это произойдет или что русские намереваются использовать это как новый фронт. Но опять же, мы будем продолжать очень внимательно наблюдать за этим, как я знаю, украинцы тоже [наблюдают]», — пояснил он.

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За день до этого заявления Минобороны Белоруссии сообщило, что Москва и Минск продолжают наращивать региональную группировку войск, в страну прибывают новые силы и военная техника из России.

С прибывающими российскими военными на белорусских полигонах организуют боевое слаживание. «Кроме того, в целях повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящих в состав авиационного компонента РГВ(С), планируется проведение совместного летно-тактического учения», — уточнили в ведомстве.

10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной группировки войск на территории страны. В Минске и Москве заявляли, что эта мера носит исключительно оборонительный характер. В октябре Минобороны Белоруссии сообщило, что численность российских военных в составе группировки составит чуть менее 9 тыс. человек.

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Владимир Зеленский Белоруссия граница группировка войск
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