Минобороны Белоруссии заявило о прибытии в страну новых сил из России

Путин и Лукашенко договорились о развертывании совместной группировки войск в Белоруссии осенью. Число российских военных в ее составе, как сообщалось, не превысит 9 тыс. человек

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Россия и Белоруссия продолжают наращивать региональную группировку войск, в Белоруссию прибывают новые силы и военная техника из России, сообщило Минобороны республики.

«Сегодня, исходя из складывающейся ситуации, этот процесс проходит поэтапно», — заявили в Минске.

С прибывающими российскими военными на белорусских полигонах организуется боевое слаживание. «Кроме того, в целях повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящих в состав авиационного компонента РГВ ©, планируется проведение совместного летно-тактического учения», — говорится в сообщении.

10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной группировки войск на территории страны. В Минске и Москве заявляли, что развертывание совместных сил носит исключительно оборонительный характер. В октябре Минобороны Белоруссии сообщало, что численность российских военных в составе группировки составит чуть менее 9 тыс. человек.

В конце декабря Лукашенко не исключал, что соседние с Белоруссией страны могут «развернуть» против нее агрессию. В связи с этим президент страны решил проверить силы немедленного реагирования — подразделения, которые в случае чрезвычайных ситуаций поднимаются по тревоге и «направляются в ту точку, где существует напряжение». В июне в Белоруссии уже проходили учения по обеспечению тыла, а августе — по «охране важных объектов» Минска.

После начала российской спецоперации на Украине Лукашенко несколько раз говорил, что Белоруссия не будет в ней участвовать. При этом осенью он сказал, что Минск все-таки принимает участие в операции, но никуда не посылает своих военных.

В конце декабря Минобороны Белоруссии сообщило о сбитой над территорией страны ракете украинского комплекса С-300. Минск потребовал от Киева провести расследование и не допускать подобных инцидентов в будущем. Украинское Минобороны заявило о праве «на оборону и защиту собственного неба», но выразило готовность расследовать произошедшее.