Белый дом сообщил о чрезвычайном разочаровании Трампа Россией и Украиной

Трамп устал от встреч ради встреч и хочет не разговоров, а действий — скорейшего завершения боевых действий, заявила пресс-секретарь Белого дома Левитт. Она отметила, что США продолжают работать с обеими сторонами конфликта
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп в высшей степени разочарован обеими сторонами конфликта на Украине, заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге. Трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Ему надоели встречи просто ради встреч. Он больше не хочет разговоров, он хочет действий, он хочет завершения этой войны. Администрация [президента США] потратила более 30 часов только за последние пару недель на встречи с россиянами, украинцами и европейцами и разговоры с ними», — сказала она.

Так Левитт прокомментировала информацию, что 13 декабря в Париже пройдет встреча представителей Украины, Франции, Германии, Великобритании и США, где они обсудят мирное урегулирование конфликта. По сведениям Axios, будут обсуждены новые предложения Киева по территориальному вопросу.

Зеленский допустил референдум на Украине по выводу войск из Донбасса
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

«Специальный посланник [президента США Стив] Уиткофф и его команда продолжают переговоры с обеими сторонами буквально, пока мы говорим. Если будет реальный шанс на подписание мирного соглашения, если мы почувствуем, что эти встречи достойны времени кого-то из США на этих выходных, мы отправим своего представителя», — сообщила Левитт, отвечая на вопрос, будет ли на встрече в Париже представитель Вашингтона.

Российская сторона отмечала, что высоко ценит усилия Трампа и его администрации по поиску решения для мирного урегулирования, но найти компромисс — непростая задача. 2 декабря в Кремле российский президент Владимир Путин встречался с Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Путин отмечал, что американская сторона разделила свой мирный план на четыре пакета и предложила обсуждать каждый пункт отдельно. По его словам, Россия в целом согласна, что перечень предложенных США пунктов может быть положен в основу будущих договоренностей, но их нужно перевести «на дипломатический язык».

«Больше не Атлант, держащий порядок»: США обновили стратегию безопасности
Политика
Фото:Omar Havana / Getty Images

Украинский президент Владимир Зеленский выражал мнение, что план, подготовленный США, следует доработать. После того как американская делегация передала Украине обновленный вариант документа, Киев направил Вашингтону свой ответ, передавал Axios. По данным «Зеркала недели», новая версия включает соглашение между Украиной, Россией, США и Европой, рамочные заверения безопасности для Украины, обязательства США по отношению к НАТО и соглашение между Россией и США.

Politico со ссылкой на источник передавала, что в последнее время переговоры США и ЕС о предоставлении гарантий безопасности Украине стали «неловкими», европейские лидеры задумываются о будущем, в котором Вашингтон перестанет быть главным гарантом безопасности континента и Европе придется организовывать собственную оборону.

