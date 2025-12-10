Politico сообщило, что переговоры о гарантиях Украине стали «неловкими»

Переговоры США и ЕС насчет гарантий для Украины в последнее время стали «неловкими», сказал высокопоставленный европейский чиновник. Неопределенность насчет поведения США в случае нового конфликта высока, считает он

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP/ ТАСС

Переговоры США и ЕС о предоставлении гарантий безопасности Украине стали «неловкими», сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника оборонного ведомства одной из европейских стран.

Как отмечает Politico, обострение отношений новой администрации США с ЕС заставляет европейских лидеров задумываться о будущем, в котором Вашингтон перестанет быть главным гарантом безопасности континента и Европе придется организовывать собственную оборону в кратчайшие сроки.

«Неопределенность» в отношении того, как США поведут себя в случае нападения на одну из стран Европы, «слишком высока», сказал чиновник.

Три дипломата НАТО также отметили, что у альянса нет планов на случай непредвиденных обстоятельств, с которыми может столкнуться блок, без вовлечения в них США. Источники интерпретировали позицию Соединенных Штатов, а именно переключение внимания на Арктику и Индо-Тихоокеанский регион, как мощный тревожный сигнал для Европы.

Украина добивается получения гарантий безопасности от партнеров в рамках переговоров об урегулировании. Президент США Дональд Трамп заявил, что их, по его мнению, должна предоставить Европа. Также при нем Вашингтон настоял на принятии ЕС дополнительных обязательств по обеспечению обороноспособности Европы.

США недавно провели с Украиной переговоры, однако по их итогам вопрос о гарантиях так и остался неразрешенным, писала The Wall Street Journal.

В конце ноября журналист Axios Барак Равид опубликовал полный текст проекта гарантий безопасности для Украины от США. В нем говорилось, что Киев получит гарантии по аналогии со ст. 5 Североатлантического договора, «адаптированные к обстоятельствам данного конфликта и интересам Соединенных Штатов и их европейских партнеров».

Над гарантиями также работают страны «коалиции желающих». После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 1 декабря французский лидер Эмманюэль Макрон сообщил, что страны «коалиции желающих» завершили работу над гарантиями безопасности для Украины и намерены обсудить их с американской стороной «в ближайшие дни».

Однако не все европейские союзники Украины готовы гарантировать ей безопасность. Среди таковых Финляндия, которая входит в «коалицию желающих». Премьер-министр страны Петтери Орпо подчеркнул, что реальные гарантии будут исходить от крупных стран Европы, а также самих США.

В Киеве же заявляли, что не примут «неоднозначные» гарантии безопасности в рамках мирного плана Соединенных Штатов. Как заявил глава украинского МИДа Андрей Сибига, «все хотят, чтобы война закончилась», но вопрос заключается в том, перепишет ли Европа свою систему безопасности «на условиях Москвы».

Россия готова обсуждать гарантии безопасности Украине со стороны Запада, но хочет, чтобы они были надежны и разработаны на основе принципа неделимости безопасности и для ее соседей, пояснял глава российского МИДа Сергей Лавров.