Zn.ua раскрыл детали нового мирного пакета США из четырех документов

Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Новый мирный план США состоит из четырех документов, пишет портал Zn.ua, проанализировав предложенные Вашингтоном документы перед внесением в них Киевом изменений и предложений по итогам консультаций с европейскими партнерами и передачей Украиной своего варианта в ответ американской стороне.

В частности, план включает:

соглашение между Украиной, Россией, США и Европой (20 пунктов);

рамочные заверения безопасности для Украины (3 пункта);

обязательства США по отношению к НАТО (4 пункта);

соглашение между Россией и США (12 пунктов).

Из принципиальных для Киева предложений из нового плана исчез только один пункт — амнистия «для всех вовлеченных в конфликт», пишет издание.

По-прежнему самым болезненным и сложным в переговорах остается территориальный вопрос, отмечает Zn.ua. Соглашение из 20 пунктов предусматривает, что участники мирной сделки признают контроль России над Крымом, ЛНР и ДНР. Статус этих территорий в будущем может изменяться только дипломатическим путем, а не силовым. Одно из нововведений: уточнены размеры «нейтральной демилитаризованной буферной зоны» в Донбассе — 30%. В прежней версии мирного плана из 28 пунктов говорилось о том, что эта зона будет «международно признана как территория, принадлежащая Российской Федерации». В новом документе это не упоминается.

В нем речь идет о том, что украинские и российские войска будут размещены за административной границей (которую еще предстоит определить) и не будут входить в эту демилитаризованную зону. Что касается Запорожской и Херсонской областей, то новый документ, как и предыдущий, предусматривает заморозку и фактически признание нынешней линии столкновения.

Кроме того, Россия должна выйти с других территорий, которые она контролирует вне упомянутых выше. После достижения всех территориальных договоренностей, Москва и Киев должны взять на себя обязательства не нарушать их силой. Положения о территориях должны обсудить и утвердить президенты, каких именно стран не уточняется.

Согласно плану, Запорожская АЭС будет запущена не под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а под управлением нового владельца — из Соединенных Штатов. 50% электроэнергии, производимой ЗАЭС, предполагается передавать Украине. Кому достанутся другие 50%, документ не уточняет. В предыдущей версии предполагалось, что это будет Россия, пишет портал.

В новых предложениях теперь отсутствует обязательство Украины и НАТО закрепить невступление страны в альянс в украинской Конституции и основных документах блока. Более того, Киев не берет на себя обязательство не вступать в НАТО, как и блок не обязуется никогда не принимать Украину в свои ряды. Однако в отдельном документе мирного пакета США говорится, что «НАТО не будет больше расширяться и не пригласит Украину стать его членом». Это обещание продублировано в первом пункте двустороннего соглашения США и России. Во втором пункте этого же документа отмечается, что Соединенные Штаты намерены «модерировать» диалог между Россией и НАТО для устранения всех «беспокойств» в сфере безопасности, сообщает издание, указывая, что в многостороннем соглашении из 20 пунктов четко прописано, что оно является юридически обязывающим, а в документе, касающемся НАТО, — нет.

Американская сторона также будет возражать против размещения на Украине любых натовских войск, Киеву

разрешат оставить в мирное время численность войск 800 тыс. военных, а не 600 тыс., как предполагалось изначально.

В соглашении из 20 пунктов Киеву обещают гарантии безопасности по аналогии со статьей 5 Североатлантического договора. В случае нападения на Украину России грозит «сильный военный ответ» и возобновление всех санкций. Если же Украина нападет на Россию, то лишится всех своих гарантий. Новым является пункт, согласно которому не исключаются двусторонние гарантии безопасности. Однако, если в 20 пунктах зафиксировано слово «гарантии», то в отдельном документе мирного плана, в том числе в названии, употребляется слово «заверение». Кроме того, рамочное соглашение не является юридически обязывающим и не подлежит ратификации парламентами, указывает портал.

«В этом документе говорится, что он создает условия для перемирия между Украиной и РФ и предоставляет «заверения» в безопасности, построенные по образу и подобию статьи 5 Североатлантического договора», — пишет Zn.ua. В одном из трех пунктов речь идет о «заверениях» США в случае нападения и нарушения «линии перемирия» со стороны России, что должно быть «значительным, умышленным продолжительным». В таком случае президент Соединенных Штатов после немедленных консультаций с Украиной, НАТО и европейскими партнерами определит, какие меры необходимо принять для «восстановления безопасности».

В новой версии мирного плана также есть пункты о вступлении Украины в ЕС до 1 января 2027 года, необходимости проведения выборов в стране. Что касается замороженных российских активов и восстановления Украины, нововведение — создание США и Европой фонда акций на $200 млрд для инвестирования в восстановление страны. Вашингтон также по-прежнему намерен разморозить российские средства, а согласованный процент инвестировать в восстановление Украины.

Российский президент Владимир Путин, комментируя итоги встречи с посланником американского коллеги Стивом Уиткоффом и зятем лидера США Джаредом Кушнером, заявлял, что американцы разделили план на четыре пакета и предложили обсуждать каждый пункт отдельно. «То, что нам привезли американцы сейчас, этого мы пока не видели, поэтому нам пришлось пройтись практически по каждому пункту, поэтому это заняло столько времени», — говорил Путин.

Россия в целом согласна, что перечень предложенных США пунктов может быть положен в основу будущих договоренностей, но их нужно перевести «на дипломатический язык», сообщал он.