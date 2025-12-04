 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Путин назвал консенсус по мирному плану непростой задачей

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Путин назвал встречу с Уиткоффом и Кушнером «очень полезной», но отметил, что администрация Трампа взяла на себя сложную миссию. По мнению президента, добиться консенсуса по мирному плану урегулирования на Украине будет непросто
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Alexander Scherbak / Reuters)

Добиться консенсуса по мирному плану урегулирования на Украине — непростая задача, заявил президент Владимир Путин в интервью индийским журналистам, комментируя итоги встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

По словам президента, американская сторона разделила план на четыре пакета и предложила обсуждать каждый пункт мирных предложений отдельно. «То, что нам привезли американцы сейчас, этого мы пока не видели, поэтому нам пришлось пройтись практически по каждому пункту, поэтому это заняло столько времени», — сказал Путин в интервью India Today (цитата по «РИА Новости»).

Путин охарактеризовал встречу как «очень полезную», но добавил: «Это сложная работа и сложная миссия, которую взяла на себя администрация Трампа. Это сложно. Я говорю это без всякой иронии».

Трамп назвал встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером очень хорошей
Политика
Дональд Трамп

Переговоры в Кремле продолжались пять часов, они начались вечером 2 декабря и завершились после полуночи 3 декабря. На встрече вместе с Путиным присутствовали его помощник Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Ушаков, выступивший перед журналистами после встречи, назвал беседу «весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной». Среди тем, которые Путин обсудил с Уиткоффом и Кушнером, помощник президента обозначил вопрос территорий, по которому «пока еще компромиссного варианта найдено не было, но некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемо». В Кремле отметили, что это был первый обмен мнениями по мирному плану урегулирования на Украине, поэтому трактовать итоги как решение Путина отвергнуть предложения США нельзя.

Трамп заявил, что Уиткофф и Кушнер проинформировали его об итогах переговоров по телефону. По словам американского президента, переговорщики сообщили, что, по их мнению, Путин «хотел бы заключить сделку». «Что выйдет из этой встречи, я вам сказать не могу, потому что для танго нужны двое», — добавил он.

Украинский президент Владимир Зеленский на фоне переговоров в Кремле заявил, что простых решений относительно окончания конфликта не будет. Наиболее чувствительные моменты в мирном урегулировании, по мнению Зеленского, — это вопросы территорий и российских активов. Украинская сторона планирует встретиться с американской командой и обсудить итоги визита в Москву. По информации Axios, Уиткофф и Кушнер встретятся с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым сегодня, 4 декабря, в Майами.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
Владимир Путин Россия США мирный план Украина
Материалы по теме
Кремль назвал неправильной трактовку, что Москва отвергла мирный план США
Политика
Рубио назвал ключевой пункт спора в переговорах по Украине
Политика
«Дипломатический День сурка». ИноСМИ — о переговорах Путина с Уиткоффом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 декабря
EUR ЦБ: 90,59 (+0,74) Инвестиции, 10:10 Курс доллара на 4 декабря
USD ЦБ: 77,96 (+0,49) Инвестиции, 10:10
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Как «простой» режим ПСН может привести к санкциям ФНС. Разбор ошибокПодписка на РБК, 10:43
Какие высокооплачиваемые профессии ИИ «удешевит» в первую очередь Образование, 10:40
Путин рассказал, как план Трампа разделили на четыре пакета Политика, 10:36
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Минфин планирует размещать выпуски ОФЗ в юанях ежегодно Инвестиции, 10:29
Курс юаня на Мосбирже упал до минимума с февраля 2023 года Инвестиции, 10:25
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Должник умер: как взыскать деньги и имущество с его наследниковПодписка на РБК, 10:10
Медведев пригрозил Европе репарациями за хищение российских активов Политика, 10:08
Путин назвал консенсус по мирному плану непростой задачей Политика, 10:05
Путин заявил, что территории ДНР и Новороссии будут взяты в любом случае Политика, 10:04
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03
Чего ждать от первого за четыре года визита Путина в Индию Политика, 10:02
Как прошла юбилейная «Технологическая неделя» Компании, 10:00