Путин назвал консенсус по мирному плану непростой задачей

Путин назвал встречу с Уиткоффом и Кушнером «очень полезной», но отметил, что администрация Трампа взяла на себя сложную миссию. По мнению президента, добиться консенсуса по мирному плану урегулирования на Украине будет непросто

Владимир Путин (Фото: Alexander Scherbak / Reuters)

Добиться консенсуса по мирному плану урегулирования на Украине — непростая задача, заявил президент Владимир Путин в интервью индийским журналистам, комментируя итоги встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

По словам президента, американская сторона разделила план на четыре пакета и предложила обсуждать каждый пункт мирных предложений отдельно. «То, что нам привезли американцы сейчас, этого мы пока не видели, поэтому нам пришлось пройтись практически по каждому пункту, поэтому это заняло столько времени», — сказал Путин в интервью India Today (цитата по «РИА Новости»).

Путин охарактеризовал встречу как «очень полезную», но добавил: «Это сложная работа и сложная миссия, которую взяла на себя администрация Трампа. Это сложно. Я говорю это без всякой иронии».

Переговоры в Кремле продолжались пять часов, они начались вечером 2 декабря и завершились после полуночи 3 декабря. На встрече вместе с Путиным присутствовали его помощник Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Ушаков, выступивший перед журналистами после встречи, назвал беседу «весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной». Среди тем, которые Путин обсудил с Уиткоффом и Кушнером, помощник президента обозначил вопрос территорий, по которому «пока еще компромиссного варианта найдено не было, но некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемо». В Кремле отметили, что это был первый обмен мнениями по мирному плану урегулирования на Украине, поэтому трактовать итоги как решение Путина отвергнуть предложения США нельзя.

Трамп заявил, что Уиткофф и Кушнер проинформировали его об итогах переговоров по телефону. По словам американского президента, переговорщики сообщили, что, по их мнению, Путин «хотел бы заключить сделку». «Что выйдет из этой встречи, я вам сказать не могу, потому что для танго нужны двое», — добавил он.

Украинский президент Владимир Зеленский на фоне переговоров в Кремле заявил, что простых решений относительно окончания конфликта не будет. Наиболее чувствительные моменты в мирном урегулировании, по мнению Зеленского, — это вопросы территорий и российских активов. Украинская сторона планирует встретиться с американской командой и обсудить итоги визита в Москву. По информации Axios, Уиткофф и Кушнер встретятся с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым сегодня, 4 декабря, в Майами.