США решили не допустить «постоянного расширения» НАТО
НАТО не должно восприниматься как «постоянно расширяющийся альянс», следует предотвратить такое развитие событий. Об этом сказано в обновленной Стратегии национальной безопасности США среди приоритетов политики в отношении Европы. Документ опубликован на сайте Белого дома.
«В долгосрочной перспективе более чем вероятно, что, самое позднее, через несколько десятилетий некоторые члены НАТО станут в большинстве неевропейскими. Таким образом, остается открытым вопрос, будут ли они рассматривать свое место в мире или свой союз с Соединенными Штатами так же, как те, кто подписал устав НАТО», — говорится в документе.
В документе отмечается, что партнерство США с Европой пошло на пользу американской стороне. «Мы не только не можем позволить себе списывать Европу со счетов — это было бы губительно для тех целей, которые преследует эта стратегия», — сказано там. Стратегия предусматривает, что США должны помочь Европе «скорректировать ее нынешнюю траекторию».
Среди приоритетов политики США в отношении Европы значится в том числе предоставление ей возможности «самостоятельно встать на ноги и действовать как группа объединенных суверенных государств, в том числе путем принятия на себя главной ответственности за собственную оборону, без доминирования какой-либо враждебной державы».
Также отмечается необходимость проведения переговоров о скорейшем прекращении боевых действий на Украине, чтобы стабилизировать европейскую экономику, восстановить стратегическую стабильность в отношениях с Россией и «предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение войны». В Вашингтоне считают, что урегулирование отношений России и Европы потребует «значительного дипломатического участия» США.
Материал дополняется.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили