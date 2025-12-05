 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

США решили не допустить «постоянного расширения» НАТО

Фото: Omar Havana / Getty Images
Фото: Omar Havana / Getty Images

НАТО не должно восприниматься как «постоянно расширяющийся альянс», следует предотвратить такое развитие событий. Об этом сказано в обновленной Стратегии национальной безопасности США среди приоритетов политики в отношении Европы. Документ опубликован на сайте Белого дома.

«В долгосрочной перспективе более чем вероятно, что, самое позднее, через несколько десятилетий некоторые члены НАТО станут в большинстве неевропейскими. Таким образом, остается открытым вопрос, будут ли они рассматривать свое место в мире или свой союз с Соединенными Штатами так же, как те, кто подписал устав НАТО», — говорится в документе.

В документе отмечается, что партнерство США с Европой пошло на пользу американской стороне. «Мы не только не можем позволить себе списывать Европу со счетов — это было бы губительно для тех целей, которые преследует эта стратегия», — сказано там. Стратегия предусматривает, что США должны помочь Европе «скорректировать ее нынешнюю траекторию».

В НАТО ответили на слова Путина о готовности воевать с Европой
Политика
Владимир Путин

Среди приоритетов политики США в отношении Европы значится в том числе предоставление ей возможности «самостоятельно встать на ноги и действовать как группа объединенных суверенных государств, в том числе путем принятия на себя главной ответственности за собственную оборону, без доминирования какой-либо враждебной державы».

Также отмечается необходимость проведения переговоров о скорейшем прекращении боевых действий на Украине, чтобы стабилизировать европейскую экономику, восстановить стратегическую стабильность в отношениях с Россией и «предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение войны». В Вашингтоне считают, что урегулирование отношений России и Европы потребует «значительного дипломатического участия» США.

Материал дополняется.

Теги
расширение НАТО НАТО США Стратегия нацбезопасности
