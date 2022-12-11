Боррель призвал Турцию не предоставлять России путей для обхода санкций

Глава европейской дипломатии заявил о беспокойстве Евросоюза из-за укрепления сотрудничества между Россией и Турцией и нежелания последней ввести санкции вместе с Западом

Жозеп Боррель (Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press)

Партнерство Турции и России и нежелание Анкары присоединяться к санкциями против Москвы вызывают беспокойство у ЕС, говорится в письме верховного представителя союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля к Европарламенту, которое оказалось в распоряжении Funke Media Group.

«Продолжающаяся политика Турции по отказу присоединиться к ограничительным мерам ЕС против России становится все более серьезной причиной для беспокойства», — цитирует содержание письма Berliner Morgenpost.

Глава дипломатии ЕС отметил, что Брюссель и Анкара образуют таможенный союз, внутри которого обеспечено свободное перемещение товаров, в том числе «двойного назначения» — они могут использоваться и в военных целях. Боррель предупредил, что Турция не должна помогать России обходить санкции.

Власти Турции ранее отмечали, что не будут присоединяться к антироссийским санкциям Запада, поскольку Анкара «придерживается политики баланса».

На фоне конфликта на Украине Турция не раз пыталась выступить в качестве посредника в урегулировании. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган регулярно проводит переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, за время спецоперации они также несколько раз встречались лично.

Турция принимает участие в реализации зерновой сделки по вывозу украинской сельхозпродукции из черноморских портов. Москва и Киев подписали данное соглашение отдельно друг от друга — с Анкарой и ООН.

В Турции по предложению Путина будет создан газовый хаб для поставок в Европу. Путин объяснил, что с Анкарой проще работать, чем напрямую с европейскими партнерами.

В этом году Турция, по данным местного института статистики Turkstat, увеличила закупку угля и углеводородов из России. Например, в октябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года рост был почти в три раза. Однако в октябре по сравнению с сентябрем 2022-го произошло снижение объема импорта ($3,71 млрд против почти $5 млрд).

ЕС с августа прекратил закупку российского угля, с начала декабря действует эмбарго на российскую нефть, доставляемую морем. С февраля следующего года вступит в силу аналогичный запрет на нефтепродукты. Кроме того, сократились и поставки российского газа в Европу.