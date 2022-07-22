Международное соглашение о вывозе украинского зерна. Что важно знать
В пятницу, 22 июля, Россия, Украина, Турция и ООН подписали в Стамбуле соглашение об экспорте зерна. Договоренности предусматривают создание коридора для вывоза украинского зерна.
Церемония подписания соглашения, на которой присутствовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, прошла во дворце Долмабахче — там же в конце марта состоялись переговоры российской и украинской делегаций по мирному соглашению.
Россия и Украина подписывали соглашение отдельно: каждая из стран заключила зерновую сделку с Турцией и ОНН. Россию на встрече представлял министр обороны Сергей Шойгу: он подписал документ с турецким коллегой Хулуси Акаром при свидетельстве Гутерриша. Чуть раньше от Украины документ подписал министр инфраструктуры Александр Кубраков.
О чем еще договорились в Стамбуле
Помимо инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины в Стамбуле 22 июля был подписан еще один документ между Россией и ООН, касающийся экспорта отечественной сельхозпродукции. Меморандум о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки подписали первый вице-премьер России Андрей Белоусов и Гутерриш со стороны ООН, сообщил МИД. Главная его задача — обеспечить транспарентные и беспрепятственные поставки российского продовольствия и удобрений на мировые рынки и добиться исключения этой продукции из-под действия санкций. Срок действия меморандума — три года.
План «взаимной» договоренности, на котором настаивала российская сторона в рамках переговоров об урегулировании вопроса с вывозом украинского зерна, изначально предложил Гутерриш, подчеркнули в МИДе. Ранее замглавы МИДа Андрей Руденко рассказывал, что Россия обсуждает с ООН проблему ограничений, наложенных на экспорт российского зерна, поэтому логично решать эти вопросы параллельно. «Если мы говорим о продовольственном кризисе, то не думаю, что поставками украинского зерна эту проблему можно как-то решить. Без поставок российского зерна и удобрений, наверное, будет сложно рассчитывать на продвижение в этом вопросе», — отмечал Руденко. О том, что ООН призывает решать проблему комплексно и «обеспечить беспрепятственный доступ на мировые рынки как украинского продовольствия, так и российского», говорил в интервью РБК глава московского бюро Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Олег Кобяков.
Как будут вывозить зерно
- Вывоз зерна, как заявил Гутерриш, будет осуществляться через подконтрольные Украине порты Одессы, Черноморска и Южного
- Разминирование украинских территориальных вод проводиться не будет, так как это потребует слишком много времени: суда с зерном, сообщает «РИА Новости», будут выходить из Черного моря по согласованному безопасному коридору, проводить их будут украинские лоцманы;
- Сопровождать корабли с зерном военные также не должны: боевым кораблям, самолетам и беспилотникам запретят приближаться к судам на оговоренное расстояние;
- Наблюдать за погрузкой зерна в портах Украины будут представители этой страны, Турции и ООН;
- Задействованные в перевозке сельхозпродукции суда будут досматриваться на выходе, и на входе в Черное море — этим займется созданный совместный четырехсторонний координационный центр. По словам Шойгу, это делается, чтобы на судах не провозились оружие и боеприпасы и чтобы исключить провокации;
- Соглашение рассчитано на 120 дней, а затем стороны могут договориться продлить его на аналогичный срок.
Источник «РИА Новости» в ООН также рассказал, что организация будет побуждать частных игроков и власти содействовать экспорту продуктов и удобрений из России, так как это не объект санкций.
Контекст сделки
После начала военной спецоперации суда с зерном не могут покинуть украинские порты. В ООН в начале мая заявили, что в портах скопилось 4,5 млн т зерна. В июне президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на территории страны заблокировано 20-25 млн т предназначенной для экспорта сельхозпродукции: зерна, кукурузы, ячменя, подсолнечного масла. К осени этот объем может вырасти до 75 млн т, допускал Зеленский.
Раньше зерно переправлялось в страны-покупатели сухогрузами через Черное море, но после начала военных действий украинские порты в Одесской области были заминированы. В середине марта ФСБ сообщала, что ВМС Украины разместили на подходах к портам Очаков, Одесса, Черноморск и Южный 420 якорных мин. При этом подход к портам контролируется российским флотом.
На фоне конфликта на Украине и невозможности морских поставок мировые цены на продовольствие и удобрения резко выросли. О риске возникновения мирового продовольственного кризиса из-за событий на Украине неоднократно предупреждали мировые лидеры, в частности президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Джо Байден. Такие опасения высказывали и представители ООН.
Владимир Путин объяснял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины: по его словам, Киеву «никто не мешает» разминировать порты для прохода судов. Путин предлагал также вывезти другими путями — через Румынию, Польшу, порты Азовского моря или Белоруссию, предварительно сняв санкции с Минска. Но от последнего варианта Киев отказался.
В мае Гутерриш заявил, что мировой продовольственный кризис не предотвратить без удобрений и продуктов из России, Белоруссии и с Украины. Роль посредника в урегулировании зернового вопроса взяли на себя Турция и ООН. На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций ООН и трех заинтересованных стран. На встрече была достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, а также согласован алгоритм перевозки зерна, который затем планировалось оформить в конкретный документ.
Значение соглашения
Соглашение о возобновлении экспорта украинского зерна через Черное море на фоне продолжающегося военного конфликта — «маяк надежды» в мире, который отчаянно в нем нуждается, заявил Гутерриш на церемонии подписания в Стамбуле. По его словам, это поможет стабилизировать стремительно растущие цены на продовольствие во всем мире и предотвратить голод, от которого страдают миллионы людей. Кроме того, подписанные соглашения «прокладывают» путь для возвращения на мировые рынки российского зерна и удобрений.
Украина входит в число крупных мировых экспортеров зерна. На ее долю в прошлом сельскохозяйственном году (начался 1 июля 2021-го и завершился 30 июня 2022 года) приходилось 10% мировых поставок пшеницы, оценивал Минсельхоз США. Всего, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Украина поставляет на мировой рынок более 45 млн т зерна.
В мировом потреблении пшеницы, составляющем около 800 млн т, 20 млн т зерна, которое поставляла Украина, — это «несущественный показатель», заявляла РБК вице-премьер Виктория Абрамченко. Она напоминала, что кризис на рынке продовольствия случился не в этом году — это «затяжная история», которая началась еще в пандемию. А сбои в поставках продовольствия вызывают в том числе введенные в отношении России в 2022 году санкции, морская и авиационная блокада. Путин ранее также настаивал, что, находящиеся, по данным Москвы, на территории Украины 5 млн т зерна не влияют на мировые рынки.
От поставок зерна из России и с Украины зависят 50 стран, но застрявшее в украинских портах зерно составляет менее 1% от оборота зерновых на международном рынке, признавал и директор отделения ФАО для связи с Россией Олег Кобяков. Из данных ФАО следует, что доля российской и украинской пшеницы превышает 30% в импорте пшеницы 50 стран, 50% — в импорте 26 стран. От поставок украинской пшеницы зависят, в первую очередь, страны Африки: Ливан (завозит из Украины около 60% всего импорта этой культуры), Джубути (около 55%), Сомали (около 50%), Эритрея и Мавритания (около 45%), Пакистан и Ливия (более 40%).
На долю Украины также приходится до 50% закупок продовольственной программы ООН, которая распределяет гуманитарную помощь бедным странам, включая Йемен и Ливию, где уже наблюдается дефицит продовольствия.
Планета уже давно находится в продовольственном кризисе, напоминал ранее Кобяков: в 2015 году, когда ООН была поставлена задача ликвидации голода и обеспечения продовольственной безопасности к 2030 году, в мире голодало около 670 млн человек. Пандемия существенно отодвинула достижение этих целей: по статистике ФАО, в 2021 году хронический голод в мире испытывало 828 млн человек — на 150 млн человек больше, чем в 2019 году. Если такая динамика сохранится, то человечество не приблизится к достижению цели полной ликвидации голода к 2030 году, и в мире все равно будут голодать те же 670 млн человек, говорил Кобяков. Составляющую украинского конфликта в росте числа голодающих, по словам Кобякова, выделить трудно. Но, по оценкам ФАО, за первые три месяца вооруженных действий на Украине количество голодающих в мире могло вырасти на 3 млн человек.