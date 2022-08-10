Евросоюз полностью прекратил закупки российского угля

С 10 августа в Евросоюзе начал действовать запрет на импорт угля из России. Российские компании уже перенаправили поставки в Индию и Турцию, а европейцы стали покупать сырье в Колумбии, Австралии и ЮАР

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Евросоюз еще в апреле анонсировал запрет на покупку, импорт или транзитные перевозки российского угля и других твердых ископаемых видов топлива в рамках пятого санкционного пакета. С 10 августа запрет вступил в силу, до этого сторонам было разрешено выполнять контракты, заключенные до 9 апреля.

По оценкам Еврокомиссии, эмбарго затронет 25% всего российского экспорта угля на сумму €8 млрд в год.

По данным Минэнерго, экспорт угля из России в страны Евросоюза в 2021 году составил 48,75 млн т (22,6% от общего экспорта). Подавляющая часть приходилась на энергетический уголь, который используется для генерации тепла и электричества, — 45,3 млн т. Еще 3,45 млн т — на коксующийся, необходимый для производства стали.

По оценке BCS Global Markets, до начала военной спецоперации на Украине Россия обеспечивала 70% потребностей Евросоюза в энергетическом угле.

Куда Россия перенаправила уголь

Российские власти с весны не публикуют информацию об экспорте. Однако, как сообщают зарубежные отраслевые агентства, после объявления Евросоюзом эмбарго в отношении российского угля одними из его крупнейших покупателей стали Индия и Турция, причем, по их данным, поставки в эти страны растут с каждым месяцем.

В мае 2022 года Россия увеличила поставки угля в Индию на 25% по сравнению с маем 2021 года, до 836 тыс. т, а в июне — в 1,7 раза, до 1,16 млн т, приводит данные Reuters со ссылкой на агентство по сбору информации на сырьевых рынках Kpler. По данным индийского отраслевого онлайн-ресурса Coamint, в июле Россия экспортировала в Индию 2,06 млн т угля и переместилась с шестого на третье место среди крупнейших поставщиков в стране.

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По информации внешнеторговой базы ООН Comtrade, импорт угля из России в Турцию в мае вырос на 11% к маю прошлого года, до 1,03 млн т, а в июне — на 5%, до 1,73 млн т.

Где еще запрещен российский уголь В ответ на начало спецоперации на Украине президент США Джо Байден в начале марта подписал указ, запрещающий импорт российских энергоносителей, включая уголь. В апреле об эмбарго объявили Япония и Швейцария. В июле аналогичный запрет анонсировала Великобритания. Однако поставки в большинство этих стран российского угля были несопоставимы по объемам с поставками в Евросоюз. Из них крупным покупателем является только Япония, которая ввезла в 2021 году, по данным базы Comtrade, 19,8 млн т на $2,58 млрд.

Какие проблемы возникли при переориентации экспорта

Одна из основных трудностей при переориентации российского угля на восток — дисконты до 30% от текущих цен, особенно по индийским контрактам, говорит управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. По данным рейтингового агентства НКР, российский уголь на мировом рынке продается сейчас с дисконтом до 50%.

Поставки в Европу были намного выгоднее: в ЕС цена на энергетический уголь с доставкой составляет около $330 за тонну, в Китае — $170 за тонну (данные НРА). Тем не менее текущие цены на уголь и низкая себестоимость добычи все же позволяют российским угольщикам оставаться прибыльными, говорится в исследовании НКР. В годовом отчете крупнейшей российской угольной компании СУЭК говорится, что себестоимость угля в 2020–2021 годах составляла $14 за тонну.

Еще одна трудность при переориентации экспорта — нехватка погрузочных мощностей. В начале апреля вице-премьер Александр Новак говорил, что поставлять в Азию можно не только через Приморье, куда сложно доехать из-за ограниченных провозных возможностей на железной дороге, но и через порты со свободными мощностями на Черном и Балтийском морях. Но рост стоимости фрахта и страховка делают перевозку по этим маршрутам низкомаржинальными, предупреждает Гришунин.

РБК направил запросы в пресс-службу СУЭК, а также других крупных производителей энергетического угля — «Кузбассразрезугля», Кузбасской топливной компании и «СДС-Угля».

Как ЕС закупал уголь в последние месяцы

По данным Eurostat, более 85% угольной продукции из России (по весу), попавшей под санкции, в 2021 году приходилось на категорию «уголь каменный, брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученного из каменного угля», который включает как энергетический, так и коксующийся уголь.

В мае—июне 2022 года крупнейшие европейские импортеры российского угля — Нидерланды, Германия, Италия — увеличили закупки этих товаров из России в преддверии эмбарго на 22,6%, до почти 5 млн т. Испания за тот же период нарастила их в 2,4 раза, до 0,59 млн т, Бельгия — в два раза, до 0,57 млн т.

Тем не менее, по информации транспортного брокера Braemar, в июне общий импорт угля из России в ЕС составлял 2,3 млн т, что является самым низким показателем за предыдущие 12 месяцев. Данные за июль еще не опубликованы.

Как Евросоюз заменяет российский уголь

«Текущие события (специальная военная операция России на Украине и последовавшие санкции. — РБК) будут менять расстановку сил в импорте угля в Европу, так как многим конкурентам России раньше было сложно работать в условиях низких цен и низкого спроса», — говорится в ежеквартальном отчете Еврокомиссии по европейским электроэнергетическим рынкам.

Долгое время США, Канада, Австралия, Колумбия и ЮАР были крупными поставщиками угля в Европу. Потом их вытеснили поставки дешевого и качественного угля из России, поясняет Гришунин. По его словам, сейчас с учетом роста цен в ЕС все «старые» поставщики будут возвращаться на этот рынок.

По данным Braemar, импорт угля в ЕС из Колумбии в июне увеличился в четыре раза, до 1,2 млн т. Поставки австралийского угля достигли 1,1 млн т, максимума за всю историю. Экспорт из США вырос на 27,9%, до 618 тыс. т. ЮАР отправила в Европу 854 тыс. т, годом ранее ее вообще не было на этом рынке. Евросоюз также начал наращивать импорт из Казахстана, сообщал «Коммерсантъ». После начала военных действий России на Украине поставки из этой страны достигли 300–400 тыс. т в месяц, хотя годом ранее оставляли лишь 60–70 тыс. т.

Но Европе нужно заместить не только российский уголь, но и газ. В конце июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Москва прекратила поставлять его в 12 стран ЕС, и не исключила полного прекращения экспорта российского газа. Россия на фоне блокировки Западом своих валютных резервов весной ввела новую схему оплаты за газ с конвертацией в рубли и перестала поставлять его покупателям, которые отказались перейти на нее. По оценкам аналитиков банка ING, в следующем году ЕС и Великобритании понадобится увеличить импорт угля на 43%, чтобы покрыть нужды в энергетическом топливе.

Дополнительные потребности Европы в угле составят около 35–45 млн т, подсчитали в НРА. По мнению Гришунина, быстро приобрести такие объемы получится, только если расширить использование низкосортного энергетического угля из Индонезии или бурого угля из США.