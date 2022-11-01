Путин объяснил выбор Турции как газового хаба сложностью работы с Европой

Россия выбрала Турцию в качестве хаба для поставок газа в Европу, так как работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно, заявил российский президент Владимир Путин во время пресс-конференции после переговоров с главами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым в Сочи. Трансляцию вел телеканал РБК.

«Что касается выбора Турции как возможного хаба для поставок в данном случае в Европу, то, мне кажется, понятно, почему мы это делаем, почему мы это предложили. Потому что работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно. Кроме того, мы еще знаем трагические события, связанные с подрывом газопроводов», — сказал Путин.

Он объяснил, что с Турцией работать проще, так как президент Реджеп Тайип Эрдоган — «человек слова». «Если мы с ним договариваемся о чем-то — может быть, трудно договориться, но, если договариваемся, мы стараемся исполнять», — отметил президент. Кроме того, по словам Путина, России легче контролировать акваторию Черного моря.

С предложением о создании в Турции «крупнейшего газового хаба» для поставок в Европу Путин выступил 12 октября, а на следующий день эту идею поддержал Эрдоган. Президент Турции заявил, что стороны поручили профильным ведомствам начать проработку этого вопроса. Подходящим местом для такой площадки он назвал Фракию.

21 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока «стройного понимания», как будет организован турецкий газовый хаб, нет. «Все нюансы будут прорабатывать. Там много нюансов надо проговаривать», — сказал он.