Представитель Эрдогана Калын: Турция не намерена присоединяться к санкциям против России

Турция пообещала не присоединяться к санкциям против России

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Турция не намерена присоединяться к санкциям, которые Запад ввел в отношении России, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала Haberturk.

По его словам, Турция периодически получает запросы Запада относительно необходимости санкций против России, однако Анкара «придерживается политики баланса».

«Мы не вводим санкций [против Москвы] и не будем к ним подключаться. Мы должны защищать свои интересы. Если все разрушат мосты, кто в итоге будет говорить с Россией? Наши экономические отношения с Россией носят такой характер, что введение санкций нанесет больше ущерба экономике Турции, нежели России. Мы заняли четкую позицию [в вопросе санкций]. На Западе ее приняли», — сказал представитель Эрдогана.

Кроме этого, продолжил Калын, санкции Запада не подтолкнули Россию сесть за стол переговоров, наоборот: «[президент России Владимир] Путин еще больше укрепил свои позиции внутри, а рубль экономически восстановился».

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