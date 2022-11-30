Турция резко сократила закупки российского сырья

Турция в октябре снизила ввоз угля, нефти и газа из России на 25% к предыдущему месяцу в денежном выражении, сообщила местная статслужба. Российские компании получили за эти товары $3,7 млрд

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Ввоз в Турцию российского минерального топлива (уголь, нефть и нефтепродукты, природный газ) в октябре 2022 года составил $3,71 млрд — на четверть ниже, чем в сентябре (почти $5 млрд), следует из раскрытых 29 ноября внешнеторговых данных Турецкого института статистики (Turkstat). В целом импорт в Турцию товаров из России в октябре составил чуть менее $5 млрд, а за январь—октябрь — почти $50 млрд.

Но в годовом выражении поставки угля и углеводородов из России в октябре увеличились в 2,9 раза (в октябре 2021 года было $1,28 млрд).

Turkstat не раскрывает, сколько по отдельности приходится на импорт нефти, угля или газа из России. «Конфиденциальный» импорт из России в октябре составил $2,35 млрд (против $3,8 млрд в сентябре), что в том числе включает в себя импорт сырой нефти и трубопроводного газа, следует из данных Turkstat.

ФТС России весной приостановила публикацию таможенной статистики, и реконструировать структуру российской внешней торговли теперь можно только по данным стран — ее торговых партнеров.

Факторы снижения нефтегазового импорта

Агентство S&P Global оценивало, что в октябре Турция, ставшая третьим крупнейшим покупателем российской сырой нефти после Китая и Индии, сократила импорт российской нефти на 12% в физическом выражении по сравнению с сентябрем, до 345 тыс. барр. в день. Исходя из данных об общем импорте сырой нефти в Турцию в октябре (2,88 млн т — на 3% меньше, чем в сентябре), Россия обеспечила более 50% турецкого импорта нефти в прошлом месяце. При этом, как утверждает финский Центр исследования энергетики и чистого воздуха (CREA), на фоне введенного Евросоюзом эмбарго на нефтяные поставки из России Турция фактически становится хабом по реэкспорту в ЕС нефтепродуктов, произведенных из российской нефти (это разрешено санкционным режимом).

В целом Турция увеличила физические закупки основного российского сорта Urals, доставляемого морем, более чем в пять раз к сентябрю по сравнению с январем—февралем, сообщало в ноябре ценовое агентство Argus Media. Турецкие компании также закупают российский сорт Siberian Light. Однако дальнейший потенциал наращивания импорта российской нефти ограничен, поскольку Турция в норме ввозит около 0,6 млн барр. в день сырой нефти, из которых порядка 0,4 млн уже обеспечивает Россия, пишет банк Morgan Stanley в обзоре за 24 ноября (есть у РБК). Исследовательское подразделение американского судового брокера Poten & Partners указывало в конце октября на «парадокс»: основной рост объемов нефтяных поставок из России в Турцию в последнее время приходится на отдаленные порты Балтийского моря, несмотря на географическую близость черноморских портов.

В октябре 2022 года средняя цена российской нефти Urals составила $70,6 за баррель (на 3,5% больше, чем в предыдущем месяце, но на 13% ниже, чем в октябре прошлого года), сообщал Минфин России.

Снижение импорта в Турцию в деньгах также может быть связано с тем, что газ существенно подешевел в октябре. Если брать среднюю цену на европейском хабе TTF за месяц, газ потерял 35% в октябре к сентябрю, отмечает главный аналитик по нефтегазовому сектору компании «Открытие Инвестиции» Алексей Кокин. Согласно данным турецкого энергорегулятора EPDK, страна импортировала 2,11 млн куб. м природного газа из России в августе (более свежих данных нет).

Рекордные объемы турецкого экспорта

Экспорт товаров из Турции в Россию в октябре составил $1,15 млрд — столько же, сколько и в сентябре. Это рекордный уровень (он в 1,9 раза больше, чем в октябре прошлого года). При этом Россия вышла на четвертое место среди крупнейших направлений турецкого экспорта, обойдя Великобританию, следует из турецких данных.

Значительный объем товаров, идущих из Турции в Россию, — это реэкспорт, написала французская газета Le Monde 24 октября. «Грузы из различных стран разгружают в портах Мерсина, Стамбула и Измира, затем помещают в контейнеры, принадлежащие местным компаниям или субподрядчикам, и отправляют по морю в Новороссийск или перевозят грузовиками в Россию через Грузию», — утверждает издание. «Сейчас много европейских товаров попадают в Россию именно через Турцию благодаря ее географическому положению», — отмечали в пресс-службе логистического оператора «Деловые линии» 21 ноября.

Исторически крупнейшей статьей турецкого экспорта в Россию были фрукты, но в 2022 году заметно выросли поставки машин и оборудования. Рост поставок из Турции в Россию в текущем году достигнут в основном «за счет увеличения объемов обработанных исходных продуктов для промышленности и капитального оборудования», отмечает рейтинговое агентство «Эксперт РА» в аналитическом докладе, представленном 29 ноября.

Турецкая статистика второй месяц подряд фиксирует относительно крупные объемы экспорта в Россию судов, лодок и плавучих конструкций (группа 89 торговой номенклатуры, данные в более подробной детализации Турцией не публикуются). Эти поставки в октябре составили $84,6 млн после $81 млн в сентябре (для сравнения: в 2021 году среднемесячный показатель составлял $22 млн).