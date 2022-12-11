Киев исключил остановку экспорта зерна из-за отсутствия света в Одессе

Сольский: Украина не будет останавливать поставки зерна из Одессы из-за ситуации со светом

Украина не планирует останавливать поставки зерна из портов в Одессе из-за повреждения объектов энергосистемы региона. Об этом агентству Reuters заявил министр аграрной политики страны Николай Сольский.

«Проблемы есть, но никто из трейдеров не обсуждает остановки поставок. Порты используют альтернативные источники электроэнергии», — сказал он.

10 декабря большая часть Одессы и Одесской области после ударов по объектам энергетики остались без электричества. Президент Украины Владимир Зеленский позже заявил, что в Одесской области без света остались более 1,5 млн человек, а к линиям энергоснабжения подключены только объекты критической инфраструктуры. В департаменте систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской областной военной администрации предупредили, что на восстановление энергоснабжения может уйти до двух-трех месяцев.

Россия наносит удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины с 10 октября. Президент Владимир Путин отмечал, что они стали ответом на теракт на Крымском мосту. В Кремле уточняли, что удары наносятся по объектам инфраструктуры, которые «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины».

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