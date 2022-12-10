МИД России и Турции подтвердили «пакетный» характер договора по зерну

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

На переговорах России и Турции в Стамбуле стороны подтвердили «пакетный» характер договоренностей по экспорту украинского зерна. Об этом говорится на сайте МИД России.

Стороны рассмотрели ход реализации Стамбульских соглашений об экспорте зерна от 22 июля. Россию на переговорах представлял замглавы МИД России Сергей Вершинин, а со стороны Турции переговоры вел замглавы МИД Седат Онал.

«Был подтвержден «пакетный» характер договоренностей — «черноморской инициативы» по вывозу украинского продовольствия и Меморандума Россия — ООН по продвижению российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки», — говорится в сообщении.

Соглашение по вывозу украинского зерна из черноморских портов Россия и Украина по отдельности подписали с Турцией и ООН в Стамбуле в июле. Оно включало две части: вывоз украинской сельхозпродукции через порты и снятие ограничений на экспорт российской.

17 ноября стороны сообщили о продлении зерновой сделки на 120 дней. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это решение ключевым в борьбе с глобальным продовольственным кризисом. В МИД России уточнили, что сделка продлевается автоматически, если у сторон нет возражений, а их не возникло. Москва напомнила о втором аспекте соглашения — устранении препятствий для экспорта российской сельхозпродукции, этот вопрос должен быть решен в течение следующих 120 дней.

Еще до продления сделки «Известия» со ссылкой на источники писали, что генсек ООН Антониу Гутерриш «активно ведет переговоры» с крупнейшими страховыми компаниями, чтобы те снизили ставки для страхования судов, везущих российские грузы или направляющихся в черноморские порты России или из них.