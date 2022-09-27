Путин назвал «надувательством» ситуацию с вывозом украинского зерна

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Вывозимое из портов Украины зерно не поставляется в беднейшие страны, только четыре судна из более 200 использовались в рамках программы помощи ООН, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания о ходе сезонных полевых работ. Стенограмму опубликовала пресс-служба Кремля.

«Мы говорим об этом, говорим — все впустую, никто просто не слышит. По состоянию на 23 сентября из 203 кораблей, вышедших из портов Украины, только четыре ушли в беднейшие страны по программе Организации объединенных наций», — сказал президент.

По его словам, из 46 кораблей, отправленных с 26 сентября, 14 своим пунктом назначения указали Турцию, а 25 из оставшихся 32 отправились в Евросоюз.

«Ситуация здесь не меняется. Сплошное, просто неудобно говорить, но это сплошное надувательство, и ничего больше», — заявил Путин.

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