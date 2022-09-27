Путин назвал «надувательством» ситуацию с вывозом украинского зерна

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 сентября
EUR ЦБ: 55,93 (-0,55) Инвестиции, 26 сен, 16:11
Курс доллара на 27 сентября
USD ЦБ: 58 (-0,1) Инвестиции, 26 сен, 16:11
Основатель Pink Floyd спросил Путина про Украину и «захват Европы» Политика, 14:20
Дочь Тутберидзе выступит на этапах Гран-при в Москве и Перми Спорт, 14:20
Какие IT-решения помогают строить быстрее и качественнее РБК и S+Консалтинг, 14:19
Глава СПЧ назвал ограничения на выезд нарушением прав человека Политика, 14:16
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:13
Путин назвал «надувательством» ситуацию с вывозом украинского зерна Политика, 14:07
Почему Иран охватили масштабные протесты и при чем тут хиджаб Life, 14:07
Клишас заявил, что при действующей Конституции смертная казнь невозможна Политика, 14:02
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Предложивший не считать Россию правопреемницей СССР судья уволился из КС Политика, 13:57
Девальвация штрафа: зачем актуализировать наказания для водителей Партнерский проект, 13:56
Не нужно ждать успеха: 7 способов обрести счастье Pro, 13:55
Москвичи с «бронью» от предприятий смогут выезжать за границу Общество, 13:54
Минфин предложил с нового года повысить минимальную цену водки Общество, 13:41
РСПП предложил расширить перечень отсрочек от частичной мобилизации Политика, 13:37
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин назвал «надувательством» ситуацию с вывозом украинского зерна

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Вывозимое из портов Украины зерно не поставляется в беднейшие страны, только четыре судна из более 200 использовались в рамках программы помощи ООН, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания о ходе сезонных полевых работ. Стенограмму опубликовала пресс-служба Кремля.

«Мы говорим об этом, говорим — все впустую, никто просто не слышит. По состоянию на 23 сентября из 203 кораблей, вышедших из портов Украины, только четыре ушли в беднейшие страны по программе Организации объединенных наций», — сказал президент.

По его словам, из 46 кораблей, отправленных с 26 сентября, 14 своим пунктом назначения указали Турцию, а 25 из оставшихся 32 отправились в Евросоюз.

«Ситуация здесь не меняется. Сплошное, просто неудобно говорить, но это сплошное надувательство, и ничего больше», — заявил Путин.

МИД Турции сообщил о работе над продлением зерновой сделки с Россией
Политика
Фото:Yulii Zozulia/ Keystone Press Agency/ Global Look Press

Материал дополняется

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter