Болтон назвал Путина «законной целью» в случае применения ядерного оружия

Путин как президент России является ключевым человеком для российской армии, это делает его одной из «целей в нашем списке», заявил Болтон. Он счел, что риск применения ядерного оружия стал блефом и инструментом давлением Москвы

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Если Россия применит ядерное оружие, от США потребуется «очень ощутимая реакция», это решение может стать для президента Владимира Путина «собственной предсмертной запиской», заявил бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон в эфире CBS.

Он указал, что президент России является центральным звеном командования и контроля вооруженных сил государства. «Национальный командный орган власти — вот как мы это называем. Он законная военная цель. И я думаю, что, хотя [есть] много других вещей, которые мы также можем сделать, [Владимир Путин] должен знать, что на данный момент он в нашем списке целей на такой случай», — подчеркнул Болтон.

Болтон также призвал серьезно отнестись к вопросу возможного применения Россией ядерного оружия, указав на необходимость при это трезвой оценки ситуации. Он назвал тревожными слова американского президента Джо Байденом об Армагеддоне в случае применения Россией ядерного оружия. Прослеживается цепочка причинно-следственных связей между одним демонстрационным применения Россией тактического ядерного оружия, которым «в настоящее время угрожает Путин», до обмена ядерными залпами между Россией и США.

«Это не неизбежно. Но Путин хотел бы, чтобы мы думали, что это неизбежно. Ему бы хотелось видеть, как люди нервничают. Он пытается сдержать нас. Он делал это уже несколько раз после своего вторжения в Украину. Каждый раз он блефовал», — подчеркнул Болтон.

Власти России не раз исключали возможность использования в рамках спецоперации ядерного или химического оружия. Выступая с обращением к россиянам в конце сентября, Путин обвинил западные страны в «ядерном шантаже» и стремлении добиться раскола России на множество враждующих регионов. Он подчеркнул, что российские военные обладают аналогичным вооружением и пообещал использовать для защиты страны «все имеющиеся средства». «Это не блеф», — подчеркнул тогда Путин. Позднее, говоря об использовании США ядерного оружия против Японии в 1945 году, президент России назвал произошедшее прецедентом.

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После этого США, страны НАТО и другие союзники усилили наблюдение за ядерными вооружениями России. Разведка альянса предупреждала о намерениях Москвы провести ядерные испытания, писали La Repubbliса и The Times. Любое использование Россией ядерного оружия будет иметь для страны серьезные последствия, предупредил генсек НАТО Йенс Столтенберг. В Пентагоне осудили «бряцание ядерным оружием» со стороны Москвы, отметив при этом отсутствие признаков готовности России использовать его на Украине.

«Он не шутит, когда говорит о потенциальном использовании тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия», — сказал Байден. Президент США счел, что мир столкнулся с угрозой Армагеддона впервые со времен Карибского кризиса (октябрь 1962 года).



