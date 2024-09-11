Политолог Караганов допустил ядерный ответ России на удары по стране

Россия должна убедить «противников» в готовности применить ядерное оружие, в частности, она имеет право на ядерный ответ на удары по своей территории или захват ее части, считает Караганов. Москва работает над изменением доктрины

Сергей Караганов (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Россия имеет право ответить ядерным оружием на удары по своей территории, заявил в интервью «Коммерсанту» почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики (ВШЭ), политолог Сергей Караганов.

Ранее он высказывался за изменение российской ядерной доктрины, а также написал статью под названием «Выбора не остается: России придется нанести ядерный удар по Европе». В ней Караганов заявил о «необходимости принять тяжелое решение» для российского руководства, «если противники не одумаются». Члены Совета по внешней и оборонной политике позднее опубликовали заявление, в котором назвали неприемлемыми предложения Караганова.

«Настало время заявить, что на любые массированные удары по нашей территории мы имеем право ответить ядерным ударом. Это касается и любых захватов нашей территории. При этом [в доктрину] нужно вводить понятие «ядерная эскалация», чтобы такого рода шаги были предварены шагами, которые бы убедили условного или реального противника в том, что мы готовы [применить ядерное оружие]», — считает политолог.

По его мнению, в нынешнем виде ядерная доктрина России не выполняет функцию сдерживания и мешает использованию «других полезных функций» ядерного оружия. Обязанность Москвы — «реактивизировать ядерное сдерживание», поскольку если этого не сделать, то «самоуничтожения человечества мы не избежим», а «сначала можем рухнуть сами».

В утвержденном в 2020 году документе «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания» закреплены четыре условия, при которых Россия могла бы применить ядерное оружие: поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию страны или союзников;

применение ядерного и других видов оружия массового поражения по территории России;

воздействие на критически важные государственные или военные объекты страны;

агрессия против страны с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Караганов говорит, что первые ответные удары должны наноситься обычным оружием, но затем следует переходить на ядерное. «По теории эскалации нам до ядерных ударов нужно пройти еще около 10–15 ступенек, мы пока прошли только пять. Но дальше нужно будет, очевидно, наносить удары по объектам на территории стран НАТО, которые играют важную роль в снабжении киевского режима. Если и это их не остановит, тогда идти дальше», — рассказывает он.

«Я понимаю, что решение о применении ядерного оружия, которое неизбежно приведет к гибели невинных людей, это страшный шаг. Но обладать ядерным оружием и не быть в состоянии убедить своего противника в готовности его применить — это самоубийство», — подчеркнул политолог.

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне (модератором ее был Караганов) призвал без причины не упоминать ядерное оружие и отметил, что Москва не бряцает ядерным оружием и никогда не начинала риторику ядерной эскалации. В то же время он не исключил возможность изменения российской ядерной доктрины. Президент согласился, что использование ядерного оружия позволит ускорить достижение стоящих перед Россией задач, но сказал, что «важнее забота о жизни и здоровье наших ребят, которые воюют на фронте».

В том же месяце Путин заявил, что возможность нанести превентивный ядерный удар России пока не нужна, так как «при ответе на встречный удар противник будет гарантированно уничтожен». До этого он говорил, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне.

В начале сентября замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что работа по изменению ядерной доктрины находится «на продвинутой стадии». По его словам, корректировки основаны на анализе последних конфликтов и действий Запада. Также изменения затронут положения военной доктрины в области ядерного сдерживания.

На Западе не раз высказывали опасения о применении Россией ядерного оружия, в частности в конфликте на Украине. Москва отвергала подобные планы. 1 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит никакой необходимости в пересмотре блоком своей ядерной доктрины, поскольку непосредственной угрозы от России нет. В то же время этим летом президент США Джо Байден изменил ядерную стратегию страны. В Белом доме не исключили, что США придется увеличить объемы развертывания своего арсенала, поскольку это может потребоваться для сдерживания России, Китая и Северной Кореи.