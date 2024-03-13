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Политика ,  
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Путин заявил, что Россия готова к ядерной войне

Путин: Россия с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне

Россия с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне, заявил президент Владимир Путин в интервью телеведущему Дмитрию Киселеву. Вместе с этим глава государства отметил, что не считает, что «все несется так в лоб».

«С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они [ядерные ракеты] у нас постоянно находятся, постоянно находятся в состоянии боевой готовности», — заявил Путин, отвечая на вопрос, действительно ли Россия готова к ядерной войне.

Глава государства напомнил, что США ранее заявили о неготовности отправлять свои войска на Украину, поскольку Россия могла бы расценить такой шаг, как и ввод американских войск на российскую территорию, как интервенцию. «Я же сказал, что [президент США Джо] Байден — человек, представитель традиционной политической школы, вот это подтверждается. Там, кроме Байдена, и других хватает специалистов в сфере российско-американских отношений и в сфере стратегической сдержанности. Поэтому не думаю, что здесь все несется так в лоб, но мы-то к этому готовы», — подчеркнул Путин.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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