Путин попросил не упоминать всуе возможность ядерного удара

Владимир Путин (Фото: Вячеслав Викторов / Фонд Росконгресс)

Возможность ядерных ударов лучше без причины не упоминать, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме, обратившись к модератору пленарного заседания Сергею Караганову.

«Пожалуйста, и я бы тоже всех попросил, лишний раз всуе такие вещи не упоминать», — сказал глава государства.

Ранее в своем выступлении на ПМЭФ он отметил, что Россия не бряцает ядерным оружием и никогда не начинала риторику ядерной эскалации. В то же время он не исключил возможность изменения российской ядерной доктрины.

Портал Semafor ранее сообщал, что 7 июня старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди объявит о намерении придерживаться более жесткой стратегии в области ядерного оружия. Такое решение принято после того, как Китай и Россия «фактически отказались» обсуждать контроль над вооружениями.

Белый дом начал «закладывать основу» для решения ключевых ядерных проблем, с которыми столкнется Байден в случае переизбрания в ноябре. В частности, это касается Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3), который истекает в начале февраля 2026 года. «Мы должны думать об условиях, в которых мы не будем ограничены, но то же самое касается и России, и Китая», — заключил собеседник Semafor.

Россия приостановила участие в ДСНВ в феврале 2023 года. В МИДе отметили, что при этом Москва продолжит соблюдать ограничения, предусмотренные договором, и обмениваться уведомлениями с США о пуске баллистических ракет. В США заявили, что считают Москву по-прежнему связанной обязательствами соглашения. В Госдепе назвали приостановку участия в ДСНВ Россией «юридически некорректной».