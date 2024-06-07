Путин попросил не упоминать всуе возможность ядерного удара
Возможность ядерных ударов лучше без причины не упоминать, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме, обратившись к модератору пленарного заседания Сергею Караганову.
«Пожалуйста, и я бы тоже всех попросил, лишний раз всуе такие вещи не упоминать», — сказал глава государства.
Ранее в своем выступлении на ПМЭФ он отметил, что Россия не бряцает ядерным оружием и никогда не начинала риторику ядерной эскалации. В то же время он не исключил возможность изменения российской ядерной доктрины.
Портал Semafor ранее сообщал, что 7 июня старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди объявит о намерении придерживаться более жесткой стратегии в области ядерного оружия. Такое решение принято после того, как Китай и Россия «фактически отказались» обсуждать контроль над вооружениями.
Белый дом начал «закладывать основу» для решения ключевых ядерных проблем, с которыми столкнется Байден в случае переизбрания в ноябре. В частности, это касается Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3), который истекает в начале февраля 2026 года. «Мы должны думать об условиях, в которых мы не будем ограничены, но то же самое касается и России, и Китая», — заключил собеседник Semafor.
Россия приостановила участие в ДСНВ в феврале 2023 года. В МИДе отметили, что при этом Москва продолжит соблюдать ограничения, предусмотренные договором, и обмениваться уведомлениями с США о пуске баллистических ракет. В США заявили, что считают Москву по-прежнему связанной обязательствами соглашения. В Госдепе назвали приостановку участия в ДСНВ Россией «юридически некорректной».