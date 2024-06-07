Байден изменил ядерную стратегию США

В новой ядерной стратегии, представленной Байденом, США будут полагаться на рост ядерного арсенала и необходимость сдерживать Россию и Китай, сообщили в Белом доме. Путин ранее также не исключал изменения ядерной доктрины России

Джо Байден (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Президент США Джо Байден изменил ядерную стратегию страны — теперь в ней отражена необходимость увеличения и диверсификации ядерного арсенала, а также сдерживания ее основных конкурентов, заявил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди.

«Президент недавно опубликовал обновленную информацию о размещении ядерного оружия, которая учитывает реалии ядерной эры. В ней подчеркивается необходимость полагаться на рост и разнообразие ядерного арсенала и необходимость одновременно сдерживать Россию, КНР и Северную Корею», — сообщил Вадди на заседании Ассоциации по контролю над вооружениями.

При этом чиновник добавил, что США не видят целесообразности в наращивании ядерного арсенала до уровня, сопоставимого с совместными объемами вооружений России и Китая, чтобы обеспечить «эффективное сдерживание» этих двух стран.

Также он призвал быть готовыми к тому, что Вашингтону не удастся выработать с Москвой соглашение, идущее на смену российско-американскому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

На январь 2023 года, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), у России было 4,5 тыс. ядерных боеголовок, у США — 3,7 тыс.

Ранее издание Semafor со ссылкой на высокопоставленного представителя американских властей сообщило, что администрация США в пятницу объявит о намерении принять «более агрессивную стратегию» в сфере ядерного оружия. По данным источника, решение было принято в ответ на отказ России и Китая обсуждать с США вопросы контроля над вооружениями. Собеседник Semafor пригрозил, что Россия и Китай «столкнутся с ухудшением ситуации с безопасностью, если продолжат отказываться от взаимодействия».

О приостановке участия России в ДСНВ президент Владимир Путин объявил в феврале прошлого года, отметив, что Москва именно приостанавливает действие договора, а не выходит из него. США и НАТО, по его словам, требуют от России выполнять условия ДСНВ, но одновременно стремятся нанести ей «стратегическое поражение». Кроме того, Вашингтон отклоняет заявки Москвы на предусмотренные соглашением инспекции американских объектов, подчеркивал президент.

В МИДе отмечали, что при этом Москва продолжит соблюдать ограничения, предусмотренные договором, и обмениваться уведомлениями с США о пуске баллистических ракет. В США также заявили, что считают Москву по-прежнему связанной обязательствами соглашения. Байден назвал решение Путина ошибочным, в Госдепе сочли его «безответственным».

Договор СНВ-3 подписали президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама в 2010 году сроком на десять лет с возможностью продления еще на пять. Он вступил в силу в 2011 году и в 2021-м был продлен.



Согласно документу каждая сторона может иметь не более: 1550 готовых к использованию ядерных боеголовок;

не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев;

не более 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков. Стороны также договорились о проведении взаимных инспекций.

После начала российской спецоперации на Украине и конфликта России с Западом в мире вновь заговорили об угрозе ядерной войны. При этом российские власти неоднократно исключали применение ядерного оружия на Украине, настаивая, что это не согласуется с ядерной доктриной страны. Путин при этом не исключал возможность изменения доктрины. «Эта доктрина, это живой инструмент, и мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мире, вокруг нас, и не исключаем внесение каких-то изменений», — заявил он ранее сегодня в ходе ПМЭФ-2024.

Согласно российской ядерной доктрине, условием применения Россией ядерного оружия может стать ответный удар либо воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил.